快訊

抓到了！桃園2死槍擊案主嫌變裝逃逸3天 今晚國道逮人

高盛、美銀、大摩 普遍看壞美股後市

無人機侵擾擦槍走火？ 地方人士：別以台灣視角看金門

我國友邦吐瓦魯總理拿塔諾訪台 蔡總統明軍禮歡迎

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
我國太平洋友邦吐瓦魯總理拿塔諾率團訪台。記者季相儒／攝影
我國太平洋友邦吐瓦魯總理拿塔諾率團訪台。記者季相儒／攝影

我國太平洋友邦吐瓦魯國總理拿塔諾（Kausea Natano）應我國政府邀請，率團抵台進行國是訪問，總統府發言人張惇涵今天表示，蔡英文總統代表我國政府及人民，誠摯歡迎拿塔諾伉儷率團訪問台灣。蔡總統將在明天上午於總統府以隆重軍禮迎接訪團，雙方將就兩國共同關切領域之議題，進行會晤交換意見。而同日午間，蔡總統也將於總統府設國宴款待訪問團。

張惇涵表示，這個月適逢兩國建交43周年，拿塔諾則是在2019年上任後首度來訪，不僅意義格外重大，也充分彰顯兩國邦誼友好堅定。

張惇涵表示，我國與吐瓦魯國自1979年建交以來，長期在農漁業、醫療衛生、資通訊、潔淨能源及教育文化等領域皆有密切合作關係；近年則更深化在海巡、警政協作等領域的合作交流。並且，吐瓦魯國更長期在國際場域力挺台灣，支持我國參與諸如聯合國、世界衛生組織（WHO），及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等重要國際組織。

張惇涵表示，此行訪團成員另包括公共工程、基礎建設及環境部長田互魯（Ampelosa Manoa Tehulu）、地方政府暨農業部長提阿法（Saaga Talu Teafa）、漁業暨商業部長陶希（Kitiona Tausi）及政府秘書長塔普加（Tapugao Falefou）等重要成員。期盼透過此次拿塔諾總理來訪，讓兩國邦誼更加友好堅實、兩國合作關係更加緊密深化，並持續攜手努力，維護印太區域的和平穩定及永續發展。

張惇涵 總統府發言人 吐瓦魯

延伸閱讀

蔡總統特派陳建仁特使 出席梵蒂岡真福品大典

相關新聞

我國友邦吐瓦魯總理拿塔諾訪台 蔡總統明軍禮歡迎

我國太平洋友邦吐瓦魯國總理拿塔諾（Kausea Natano）應我國政府邀請，率團抵台進行國是訪問，總統府發言人張惇涵今...

法蘭西學院終身秘書皮特訪台 蔡英文明頒大綬卿雲勳章

法蘭西學院人文及政治科學院終身秘書皮特（Jean-Robert Pitte）率團訪問台灣，總統府發言人張惇涵今天表示，蔡...

陳時中公廁影片爭議 背後是民進黨「柬埔寨詐騙集團」式話術

民進黨台北市長參選人陳時中開出登記參選後首條政見，在北市公廁廣設免治馬桶座，結果因為競選總部釋出陳時中「公廁偷窺」宣傳片的放送事故而失焦，深究這項政見的背後，是民進黨一貫如柬埔寨詐騙集團的詐騙話術，陳總部計算換裝成本，竟然僅以售價估算，彷彿這神奇的免治馬桶座，只要放上去，就會沖水送風，連電都不用吃，這種騙票話術，可見陳總部恐未實際勘查公廁設備，僅關在小房間裡自行想像提出，讓選民笑掉大牙。

華航購機／買波音787讓企業工會接受關鍵 在員工權益與引擎技術面

華航購機案拍版後外界紛擾不斷，內部也傳出雜音，不少人直指這是政治力介入後的結果。但聯合報數位版掌握，這項決策獲得華航企業工會接受，主因就在購買787這款飛機、搭配GE引擎並未有太多技術面爭議，且不傷及員工權益。

決戰百里侯／台北市長民調綠營總被低估？事實非如此且民調從未翻盤

戰況呈三腳督的台北市長選戰，受到的關注越來越多。一份媒體民調顯示，民進黨台北市長參選人陳時中支持率落居第三。有分析認為，台北市民調對綠營候選人較不利。從近三次台北市選舉民調看，事實可能和這個分析不完全一致。

像不像三分樣？政壇十大明星臉看了別傻眼 「嘉義玄彬」是他

政治也可以不用那麼嚴肅！長久以來被大家戲稱為「恰吉」的台北市議員王世堅，經常被拿來做成梗圖，之前《恰吉》電影公司也真的邀請到他本人參加首映會，造成網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。