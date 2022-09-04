瓜地馬拉駐中美洲銀行董事布羅洛 今應邀訪台

華航購機案拍版後外界紛擾不斷，內部也傳出雜音，不少人直指這是政治力介入後的結果。但聯合報數位版掌握，這項決策獲得華航企業工會接受，主因就在購買787這款飛機、搭配GE引擎並未有太多技術面爭議，且不傷及員工權益。

2022-09-04 15:16