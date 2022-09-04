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瓜地馬拉駐中美洲銀行董事布羅洛 今應邀訪台
外交部今天表示，瓜地馬拉駐中美洲銀行（CABEI）董事布羅洛（Pedro Brolo Vila）伉儷應我國政府邀請，訂於9月5日至9月9日訪問台灣，外交部表達誠摯歡迎。
布羅洛曾任瓜地馬拉外交部長（2020年至2022年），任內致力增進台瓜兩國邦誼與合作關係，並堅定支持我國參與各項國際組織，是台灣真誠的友人。
外交部表示，此行是布羅洛首次訪問台灣，訪問期間將拜會外交部長吳釗燮，並接受吳釗燮代表我國政府頒贈「大綬景星勳章」，常務次長俞大㵢夫婦也將設宴歡迎。
此外，訪賓將拜會財政部、經濟部、中美洲銀行駐台國家辦事處、財團法人國際合作發展基金會及中華民國對外貿易發展協會，並參訪國立故宮博物院及高雄港務設施等文經設施。
外交部表示，布羅洛繼8月中美洲銀行總裁摩西訪台後接續來訪，彰顯我國與該行堅定的夥伴關係，未來雙方將持續密切合作，共創我國與中美洲繁榮發展。
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