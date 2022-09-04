對手質疑農委會標案檢討誠意? 張善政：我光明磊落

國民黨桃園市長參選人張善政今天上午中壢行程，針對鄭運鵬希望農委會標案說清楚及檢討自己沒誠意？張善政表示，該標案報告他已在臉書詳細報告，他光明磊落，沒有什麼好檢討，反倒是挺抄襲的人應該要道歉、要檢討。

桃園市商業總會在中壢區舉行第25、26屆理事長交接及理監事就職典禮，新任理事長陳進法及理監事就職上任，張善政在立委魯明哲及議員多人陪同出席，向與會人士拜票。

媒體問鄭運鵬希望農委會標案講清楚？檢討自己沒有誠意？張善政表示，農委會那份標案報告成效，他已在臉書上跟大家詳細報告了，他光明磊落，沒有什麼好檢討的，反倒是挺抄襲的人應該要道歉、要檢討。

媒體再問馬政府沒公布第三年研究計畫，民進黨立委何志偉質疑無實質幫助農業e化？民進黨批該標案是浪費人民納稅錢？張善政表示，該計畫案成效在臉書上已經說明非常清楚。

媒體又問賴香伶指農委會標案合約有不得抄襲等問題？張善政表示，該研究計畫主要的精神，是引進國外農業電子化的新發展資訊，提供國內研究單位參考引用，既是這個目的，引用一些文獻報告精華，是必要的，沒有什麼抄襲的問題。