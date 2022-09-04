永靖鄉長選舉參選爆炸 4人將是場激戰

五合一選舉剛完成參選登記，永靖鄉長詹木根二任將屆滿，轉換跑道選議員，永靖鄉共有4人參選鄉長，是參選爆炸選區，民進黨提名的魏碩衛起步早，綠營又團結，外界看好，國民黨提名的劉兆祐、永靖鄉代會主席詹雅婷、前鄉代陳丁進加入戰局，必是場激烈選戰。

綠營永靖鄉代魏碩衛早早就掛起選舉看板宣傳，勤跑基層拜票，布局已久，近期並在民進黨縣長參選人黃秀芳、立委陳素月陪同下展開宮廟拜票活動，並與第四選區縣議員張欣倩一起造勢宣傳，展現強烈企圖心。

相較下國民黨永靖鄉長參選人一度難產，直到上月才決定由劉兆祐出線披掛上陣，劉兆祐曾任國民黨永靖鄉、芳苑鄉黨部主任、彰化縣政府秘書，曾在永靖鄉服務十幾年，深耕地方，只是此次臨危受命，起步較晚，面對綠營來勢洶洶，勢必是場硬仗，不過近期他也開始結合縣長王惠美的下鄉縣政說明會、藍營縣議員宣傳造勢，希望能後來居上。