永靖鄉長選舉參選爆炸 4人將是場激戰
五合一選舉剛完成參選登記，永靖鄉長詹木根二任將屆滿，轉換跑道選議員，永靖鄉共有4人參選鄉長，是參選爆炸選區，民進黨提名的魏碩衛起步早，綠營又團結，外界看好，國民黨提名的劉兆祐、永靖鄉代會主席詹雅婷、前鄉代陳丁進加入戰局，必是場激烈選戰。
綠營永靖鄉代魏碩衛早早就掛起選舉看板宣傳，勤跑基層拜票，布局已久，近期並在民進黨縣長參選人黃秀芳、立委陳素月陪同下展開宮廟拜票活動，並與第四選區縣議員張欣倩一起造勢宣傳，展現強烈企圖心。
相較下國民黨永靖鄉長參選人一度難產，直到上月才決定由劉兆祐出線披掛上陣，劉兆祐曾任國民黨永靖鄉、芳苑鄉黨部主任、彰化縣政府秘書，曾在永靖鄉服務十幾年，深耕地方，只是此次臨危受命，起步較晚，面對綠營來勢洶洶，勢必是場硬仗，不過近期他也開始結合縣長王惠美的下鄉縣政說明會、藍營縣議員宣傳造勢，希望能後來居上。
無黨籍鄉代會主席詹雅婷則強調年輕活力參選，備受矚目，永靖鄉以往派系糾葛，更衍伸到農會恩怨，詹雅婷與前永靖鄉農會總幹事林秀惠和夫婿、前縣政顧問邱方銘同派系，而掌握目前農會資源的前永靖農會總幹事朱秋報原也有意選鄉長，卻陣前喊卡未登記，農會前後任總幹事恩怨是否會影響鄉長選情？詹雅婷是否能藉由前農會勢力與代表會的優勢勝選，有待觀察。
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