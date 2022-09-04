民進黨苗栗縣長參選人徐定禎3支箭 打造農業新苗栗

苗栗縣是農業大縣，民進黨縣長參選人徐定禎今天提出農業政策3支箭，建立苗栗農特產品行銷品牌以及行銷平台，串連農委會 合作建立冷鏈園區，推動青農補助 ，支持青農返鄉，打造農業新苗栗。

徐定禎農業政策3支箭，希望打通苗栗生產、運輸和行銷問題，打造「政府幫忙賣、農民安心種」的農業新苗栗，他已向農委會提出建立苗栗冷鏈園區構思，中央地方合作研擬，未來更要透過建立苗栗農特產品行銷品牌及行銷平台，並推動青農補助、支持青農返鄉。

他指出，苗栗縣盛產各項農特產品，需要地方政府上而下設立專屬苗栗的農特產品行銷品牌，建立更完善的行銷平台媒合銷售，此外，苗栗是中南部農業產地和北部農業行銷中心的中繼站，具有建立冷鏈園區的絕佳地理優勢，已向農委會提出建立苗栗冷鏈園區的計畫，串連中央與地方資源。

徐定禎表示，苗栗農業從業人員年齡偏大且人力不足，徐定禎支持青農返鄉，縣府要成為青農返鄉的後盾，改善苗栗農業從業人員長年人力匱乏的問題。