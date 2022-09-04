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第16任總統、副總統選舉明年起跑 採購36輛維安警備車

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國安局特勤中心總統大選用的雙廂貨卡掃街車將汰換。記者洪哲政／攝影
國安局特勤中心總統大選用的雙廂貨卡掃街車將汰換。記者洪哲政／攝影

2024年中華民國第16任總統、副總統選舉明（2023）年起跑，國家安全局在2023年度已完成候選人安維任務執行規劃，計畫為任務耗資7260萬元新採購36輛警備車，同時耗資1300萬元採購一套「網路空間技能培訓場域統裁部資訊軟體」，作為指揮中心掌握各安編組執勤動態、防止網路攻擊之用。

國安局明年起將辦理第16任總統、副總統候選人安全維護任務編組各項後勤整備工作，採購相關執勤裝備。2023年度預算案顯示，其中明年將增列特勤槍擊偵測系統換裝訓練及第16任總統、副總統大選安維專案訓練規劃經費；全案將耗資7260萬元新採購36輛警備車，同時投入6805萬餘元採購所需通資器材、安全防護及警衛據點庶務裝備。

採購車輛將包括轎警備車12輛、休旅警備車12輛、廂式警備車6輛，並將汰購逾齡的雙廂貨卡掃街警備車6輛。

國安局列出三個安維基本編組所需安全防護、醫護急救與偵檢工作所需採購裝備，包括候選人與配偶量身訂作的防彈衣達12件，防彈公事包12個，安維人員的防彈背心則達220件之譜；此外還有12套個人輻射警報器、6套防彈玻璃惟幕、6具雷射測距望遠鏡、洞隙照明器、5座防彈講桌。另也採購2套槍擊偵測系統，包括偵測模組、攝影模組、夜間攝影裝備、備用套件等。

此外，整個安維任務將耗資1300萬元採購一套「網路空間技能培訓場域統裁部資訊軟體」，其中包括網路攻防演練平台展示及管理系統、安全監控用的流量複製器、虛擬防火牆與虛擬網頁應用程式防火牆。結合大型電視牆。

2024年中華民國第160任總統、副總統選舉明（2023）年起跑，國家安全局在2023年度已完成候選人安維任務執行規劃。記者洪哲政／攝影
2024年中華民國第160任總統、副總統選舉明（2023）年起跑，國家安全局在2023年度已完成候選人安維任務執行規劃。記者洪哲政／攝影

國安局 總統大選

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