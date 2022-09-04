影／年底修憲公投18歲公民權宣講 吳怡農：首場台中出發

「壯闊台灣聯盟」發起人吳怡農今天表示，不久前民調，台中市民對18歲公民權的支持度是6都最低，還沒做好決定也是6都最高，因此決定今天首場宣講從台中開始很有意義。

吳怡農說，今年11月26日有一張重要選票—修憲公投，有一半選民還不知道此票。這不只是公平正義，給年輕人參政，跟上世界潮流，更重要的是憲法沒有跟上台灣社會的進步，希望年底大家支持18歲的投票權。

民進黨台中市長參選人蔡其昌今天表示，本月起，未來他的大型造勢活動，每場都會搭配18歲公民權的議案，加強宣傳，請大家支持年輕人，他說以現在年輕人的資訊和成熟度，絕對有辦法承擔起公民的責任，支持18歲公民權是世界潮流，台灣的民主不可少年輕人一票。

蔡其昌和吳怡農、洪慈庸等人今天掃街力推「18歲公民權」，早上先在大雅市場宣傳，「壯闊台灣聯盟」發起人吳怡農和洪慈庸總督導、陳柏惟後援會長、中市議員蕭隆澤、周永鴻及林義偉議員參選人等人，沿著市場宣傳，也為蔡其昌拉票。

蔡其昌強調，根據吳怡農發布「18歲公民權」修憲複決的全國性民調，支持修憲案、且會去投票的民眾只有 39.5％，距離通過門檻還有 10.5個百分點，相當於 200萬票以上的差距，需要更多人站出來，大家一起努力宣講推動。

吳怡農隨即在潭子藍調咖啡和多位台中市民共同討論18歲公民權，座談會由台中市議員周永鴻主持，立委莊競程、台中市議員江肇國、蔡耀頡共同座談。