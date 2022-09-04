像不像三分樣？政壇十大明星臉看了別傻眼 「嘉義玄彬」是他

政壇十大撞臉人物

政治也可以不用那麼嚴肅！長久以來被大家戲稱為「恰吉」的台北市議員王世堅，經常被拿來做成梗圖，之前《恰吉》電影公司也真的邀請到他本人參加首映會，造成網友熱議。

另外，立委陳亭妃也有上榜，她認為明星臉能加深選民的印象，讓政治多一點娛樂的效果。陳亭妃也表示「謝謝網友認為我長得很像港星蔡少芬，我還是會在政治崗位上持續努力。」

中國文化大學廣告學系教授鈕則勳認為，政治人物有時候的策略，是去抓住一個明星，像不像不重要，重要是要有話題，可以蹭名人光環；不過他也提醒，如果自封像哪個明星，有時候落差太大反而會引起負評，適度的運用反差萌有時候蠻可愛的，但有些政治人物過度自信、反而造成網友們「無法置信」。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計出最被網友討論政壇跨界撞臉人物。除了王世堅、陳亭妃以外，你知道還有哪些人上榜嗎？

No.10 凌濤／朴寶劍

國民黨這年底選戰，推出了不少新面孔，其中桃園市議員參選人凌濤長像，一度被媒體點名撞臉「韓星朴寶劍」。對此凌濤受訪時曾表示「其實大家都覺得朴寶劍比較帥啦！」

凌濤素有「國民黨朴寶劍」稱號，2021年朱立倫當選時國民黨主席時，31歲的朱辦發言人凌濤接任文化傳播委員會主任委員兼國民黨發言人，成為國民黨史上最年輕的文傳會主委。

凌濤政大政治學系畢業，曾在直轄市政府歷練，後來又赴美求學研讀公共政策。宣布參選後，檢驗防疫政策、桃園美福大火，再到揭露新竹市前市長林智堅中華大學碩論，涉嫌抄襲2005年12月品質月刊圖文，獲得大量網路聲量，網路好感度比值達0.74。



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No.9 陳其邁／藍亦明

高雄市長陳其邁，是否有失散多年的兄弟？網友發現陳其邁跟網紅How How的室友藍亦明長得超像，猛一看根本分不出來誰是誰。還有網友把兩人的合照放在一起，要大家勾選出包含「陳其邁」的照片，網友紛紛投降說「難度太高」、「直接放棄」。

陳其邁也曾樂的在Instagram發文，放上一張仿全球知名繪本《威利在哪裡？》的梗圖，把自己與藍亦明的照片混在一起，並笑稱：「聽說這是尋找威利的藍亦明版，看到眼睛都要老花了。」

至於年底高雄市長選舉，根據《網路溫度計》「2022選戰溫度計 為台灣讚聲」官方網站1日最新公布的高雄市長參選人當選預測，陳其邁以58.6%穩居領先地位，網路好感度比值高達0.85。

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No.8 賴清德／大澤隆夫、孔劉

副總統賴清德在踏入政壇前，原為成大醫院和新樓醫院醫生，在2009年日劇《仁醫》風靡全亞洲時，男主角大澤隆夫知名度跟著水漲船高，當時賴清德是第七屆立委，也是台南市長熱門人選。雙方知名度都相當高，一個戲裡當醫生，一個戲外曾擔任醫生，加上兩人眉宇間極為相似的神韻與氣質，被網友戲稱有兄弟臉。

隔了6年，賴清德連任台南市長，國片《KANO》中飾演嘉南大圳之父八田與一的日星大澤隆夫來台宣傳，兩人首度相見歡，也謙虛稱讚對方比較帥氣。

另外還有網友把賴清德、韓星孔劉做對比，稱「招牌中分頭」就是兩人相像的象徵，而賴清德也在近期，被認定為2024總統大選熱門人選，網路好感度比值達0.69。

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No.7 陳時中／山口多聞

2021年疫情嚴峻之際，一則假訊息在長輩的LINE群組中流傳，稱時任衛福部長陳時中是從日治時期活到現在的「日本人」，壽命已經超過百歲，且和美國合作研發肺炎病毒，被民進黨用來「屠殺」人民，文末甚至還附上一名神似陳時中的男子，穿著日本軍服的黑白照片。雖然是假訊息，但實際上真有此人，日本海軍中將「山口多聞」，於中途島海戰中戰死。不少網友驚呼，不論是長相或是神情二人真的很像。

民進黨台北市長參選人陳時中自投入選戰以來，在防疫的議題上，不斷遭到對手猛攻，近期因為新冠肺炎疫苗採購檔案封存30年引發爭議，進一步解釋不抵觸合約情況下，可以公開就盡量公開；另外為了吸引年輕族群選票，陳時中甩開包袱，去同志酒吧學調酒、並推出《來吧！阿中給你揪》影片，第一集與年輕人跳街舞。根據《網路溫度計》「2022選戰溫度計 為台灣讚聲」官方網站2日最新公布的台北市長參選人當選預測，陳時中拿到36.1%位居第二，網路好感度比值達0.51。

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No.6 陳亭妃／蔡少芬

民進黨立委陳亭妃頂著一頭俐落的短髮，神似香港藝人蔡少芬？2016年陳亭妃為了競爭台南市長黨內初選，在街頭掛上看版，兩名香港遊客到台南觀光，開車看到陳亭妃的競選看板，還一度以為蔡少芬要來台選舉，兩人撞臉的趣聞才慢慢傳開。

此外，蔡少芬之前在中國宮廷劇「甄嬛傳」演的壞皇后爆紅，卻也讓陳亭妃有點困擾，未婚的她受訪一再強調，她和蔡少芬像的只有外表，絕對不像劇中的蔡少芬一樣心狠手辣啦！

陳亭妃至今連任四屆立委，2017年宣布參與台南市長黨內初選，最後黃偉哲以壓倒性勝利，擊退陳亭妃的市長夢。這回民進黨宣布六都首長以現任優先，陳亭妃也有意挑戰，其中陳亭妃隸屬正國會派系，一度傳出派系掌門人林佳龍帶頭指控，台南市長黃偉哲有線民疑慮，挑戰其連任徵召案，最後卻敗北，也讓陳亭妃市長夢暫時止步，網路好感度比值達0.75。

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No.5 蔡英文／尤達

總統蔡英文會被認為像尤達大師，起因於她登上《TIME》雜誌的照片，灰暗的燈光、角度與臉型，被網友拿來跟尤達大師比對。執政滿二周年之際，蔡英文接受網路平台直播訪問，曾有網友問「妳覺得妳像尤達嗎？」，遭蔡英文嚴肅地回應「我當然覺得不像啊。」但蔡英文辦IG大頭貼票選，結果大家都選尤達大師，而她也真的達成網友心願，更換IG大頭貼。

另外蔡英文也曾與網紅志祺七七合作拍攝「間諜尤達」片，片中透過「間諜尤達」這個布偶的視角，拍攝總統在國內行政專機「空軍一號」上的工作情形。

近一年卻因為美國眾議院裴洛西來台，引起的兩岸緊張、林智堅「論文門」、數位中介法草案等爭議，也讓蔡英文網路好感度比值僅0.46，在十人裡面敬陪末座。

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No.4 孫韻璇／蔡依林

年底九合一大選，桃園市各選區市議員參選人爆炸，為了讓選民記得名字，各出奇招。

桃園市龜山區議員參選人孫韻璇有次參加《超級紅人榜》的里長擂台賽 ，在節目上跟里民一起勁歌熱舞。藉由這次的表演，孫韻璇表示「里民們稱我是龜山蔡依林，而我也很驕傲同時身為龜山區精忠里里長。」

孫韻璇也在臉書表示，蔡依林曾說過「我不是天才，是地才」，看似好的成就，其實都須苦練。這句話在她心裡深深埋下了種子，讓她可以帶著這樣的信心，去挑戰各種困難。許多支持者大讚，「不只能歌善舞還很會做事」、「太棒了，淡水蔡依林有對手了！」也讓孫韻璇網路好感度比值達1.35。

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No.3 呂孫綾／蔡依林

民進黨前立委呂孫綾初入政壇，就打敗國民黨三連霸立委吳育昇一戰出名。當時呂孫綾就自稱側臉很像蔡依林引起網路熱議，後自封「淡水蔡依林」；2019年呂孫綾力拚連任時，找來總統蔡英文一起直播助陣，為了化解尷尬，呂孫綾進一步問總統自己的側臉像不像蔡依林，結果反而收到一個不失禮貌的微笑。

2016年呂孫綾以27歳的年紀，踏入立法院當選，成為第九屆立委最年輕立委，根據《廉政專刊》公布財產，也受封為第九屆最富有的女性立委。不過，呂孫綾卻因為在選舉造勢場，看「讀稿機」連帶讓她質詢時備受關注。

呂孫綾在連任失敗後，一度復出參與民進黨新北市第一選區議員選舉，但消息宣布沒多久後，她就表示，為了讓民進黨更團結，退出初選，網路好感度比值達1.78。

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No.2 蔡易餘／玄彬

2020年民進黨立法院高嘉瑜質詢時提出開徵「肥胖稅」，點名身材圓潤的蔡易餘。對於蔡易餘躺槍一事，高嘉瑜事後緩頰，兩人在大學是學姐學弟，蔡易餘大學和現在是判若兩人，當初是像玄彬，現在像北韓領導人金正恩。蔡易餘得知後受訪表示，像韓星玄彬，蔡易餘害羞表示「真的不像啦」，但「立院玄彬」「嘉義玄彬」封號不逕而走，網路熱議也至今未消。2022年2月蔡易餘臉書PO出20年前的照片，立刻被網友封「嘉義玄彬」。

2022年4月玄彬與孫藝真因為拍攝「愛的迫降」進而步入禮堂，蔡易餘發文祝賀「恭喜玄彬、孫藝真決定攜手共度下半生！」接著貼出一張對比照，圖中文字Kuso說「玄彬結婚了... 錯過了，沒關係... 還有嘉義玄彬」。高嘉瑜也留言回覆「我們只剩下嘉義玄彬了。」引起不少網友熱議；近期話題，則是因為新竹前市長林智堅論文，遭到台大認定為抄襲，民進黨定調力挺，蔡易餘在黨內群組發文，民進黨跟台大對槓根本是火上加油，遭到流出後，蔡易餘表示黨內有間諜要小心，網路好感度比值達 0.74。

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No.1 王世堅／恰吉

網友心目中最強的政壇跨界撞臉代表，非王世堅莫屬！王世堅因為在質詢台上兇狠問政、激動比劃到頭髮都亂了的畫面，讓網友們一看就聯想到經典恐怖電影的鬼娃恰吉，這一人一鬼無論是髮型還是臉蛋，都讓網友驚呼「太像了吧！」

前陣子鬼娃恰吉的電影上映時，王世堅大方現身站台，兩人宛如親兄弟（或父子）似的，經典的合體畫面引起大批網友討論。王世堅表示，接到這個邀約心情五味雜陳，更笑說自己和「恰吉」都是好人。但「恰吉」是被惡靈上身，王世堅則說，自己是被「職務上身」，站上質詢台，才會變得很兇惡。

王世堅在今年九合一選舉中，在林智堅深陷論文抄襲時，沒有全力相挺反遭到黨內圍剿，被打成「中共同路人」，王世堅還嘆「團結不能是非不明，黑白不分」；在林智堅退選後，王世堅大讚「有勇氣」；另外王世堅曾針對陳時中選台北市長持反對意見，希望他可以有始有終；王世堅對黨內不時犀利發言加上「柯黑形象」深植人心，也讓他網路好感度比值來到0.8 。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年08月29日至2022年08月30日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『政壇明星臉』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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