無對手！他認養路燈15年不輟 連4屆里長選舉同額競選

苗栗市中苗里長邱信雄運用里長事務補助費，認養里內120盞路燈電費，連續15年不輟，里民很有感，下屆選舉登記結束，他沒有對手，連4屆里長選舉，都是同額競選，傳為地方佳話。

苗栗縣18鄉鎮市有275個村里，下屆選舉登記結果，其中93個村里同額選舉，邱信雄挑戰5連霸，僅有他登記，他除第一任新任里長後，連續4屆里長都沒有對手，相當難得一見，服務備受里民肯定。

苗栗市公所今年路燈愛心認養活動，邱信雄接受這次也是創苗栗市紀錄同額選舉的市長邱鎮軍表揚。邱信雄連續認養120盞路燈15年，他說，年輕時期沒有路燈，省下事務費認養，里民走在街頭更有安全感。

苗栗市路燈約8100盞，每年路燈電費支出450萬元左右，去年認養5021盏、251萬500元，認養率約62％，愛心路燈認養持續，市公所強調專款專用，作為繳納電費及汰換節能燈具用途。

市公所指出，認養路燈每盞1年500元，可指定認養地點及盞數，市民只要填妥家戶宣傳認養單，就近委託里、鄰長，或逕洽公所辦理登記即可，認養完成後依認養人意願，張貼認養人名號的愛心造型貼紙，黏貼在路燈桿，認養200盞以上者另製作大型燈箱感謝。