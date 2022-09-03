「總統常挨罵」蔡英文籲高中生： 民主社會無訴諸權威

蔡英文總統今天下午出席「今周刊第七屆總統與高中生面對面論壇」，與高中生們進行經驗分享與交流。蔡總統表示，到現在為止，台灣社會還一直在演進並且進步當中，雖然看似吵吵鬧鬧，但還是穩定地往前走。蔡總統也提到，事實上總統常常挨罵，每一個民主國家的總統，都經常被批評，在民主社會中沒有所謂的訴諸權威，每一個人自己的辨識能力才是權威。

蔡總統首先宣傳「18歲公民權」，指出年底修憲公民複決是為了讓台灣民主繼續深化，盼大家踴躍支持。隨後也針對多個公共議題，與現場高中生們進行交流。

針對增進全民國防參與議題，蔡總統表示，想到戰爭就好像必須把槍砲拿出來打，但其實在現在的戰爭，那都是後階段的事情；前階段一定是認知作戰，錯誤的訊息及文宣等來摧毀民心士氣；第二個階段則會進入灰色領域地帶，大家看到了這幾天無人機飛到金門，就是所謂的灰色領域；還有在海上，會看到很多中國漁船去包圍我們一些作業單位，這也是灰色地帶領域。

蔡總統指出，一個國家能否有足夠的自我防衛能力，最重要的一個因素，就是國民自我防衛的意識。如果大家都有決心，也有這個意識，國家就撐得下去。認知作戰在資訊網路上是每一天在發生的事情，大家要自我訓練去辨識事情的真偽，當有假訊息或刻意製造扭曲的訊息出現時，都可以站出來澄清，甚至讓假訊息不要再傳遞。

針對目前疫情的控制，蔡總統認為，疫情不是可以單獨去控管的，因為病毒一直在變異，在這過程中，希望每一個人都施打足夠的疫苗，有基本的防禦能力，但最重要的，對於應該遵守的一些指引，台灣社會也反應出公民的素質，調整得不錯。

蔡總統表示，知道大家都希望國境趕快開放，防疫鬆綁，讓生活可以如常。其實台灣的生活已經非常接近正常生活，只是還有一些限制，希望在幾個方面，大家一起來做。第一，必須要把疫情控制住，所以每一個人疫苗還是要打。另外，也希望防疫指引逐步放寬，到一定程度時，邊境管制也會解除，政府採取的不是絕對清零，也不是像有一些國家是絕對放寬，而是以整體疫情的情況，朝放寬的方向來走。

談及廢死議題，蔡總統表示，廢死確實是一個理性與價值的問題，更是一個情感的問題，某種程度，也有情緒的問題。例如是從哪一個角度去看待「人權」？這個問題之所以在台灣社會引起這麼大的討論，就是因為每一個人切入的角度是不一樣的，在廢死這條路上會有這麼大的爭議，是因為社會上有很多人心裡還是不安，希望透過死刑來阻卻這些犯罪，尤其是那種社會難以接受、很殘酷的犯罪行為。

蔡總統說，問題在於整個社會有沒有信心，相信國家的制度能夠提供足夠的安全，而不需要依賴非常嚴厲的刑法來嚇阻犯罪。因此，這種對國家制度的安心與自信心的建構就變得很重要，例如犯罪偵查的系統是不是有效，能否管制住社會裡可能產生的風險？甚至於有完整的社會安全網ㄝ當有人需要幫忙的時候，社會安全網可以把他接起來，整體國民信心的建構，確實是一個很大的工程，政府也持續在努力。