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宣傳公廁變「廁所偷窺」 藍市議會黨團轟：低級當有趣

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
民進黨台北市長候選人陳時中的政策影片中出現類似偷窺片段（左上、左下）。 圖／取自徐巧芯臉書
民進黨台北市長候選人陳時中的政策影片中出現類似偷窺片段（左上、左下）。 圖／取自徐巧芯臉書

民進黨台北市長侯選人陳時中宣傳公廁免治馬桶政見，卻變「廁所偷窺」， 詭異畫面卻引發網友一面倒罵爆。國民黨台北市議會黨團晚間也砲轟「陳時中你太扯了吧，我們真的不茍同你這樣做」。黨團書記長、議員秦慧珠表示，請陳時中不要把性騷擾當「創意」和「有趣」，違法行為不應該當做廣告加以宣傳。

秦慧珠批評，或許陳時中內心深處認同這樣的低級趣味，而且渾然不知自己已觸法？這樣的人選臺北市長，市民能夠接受嗎？市議會黨團指出，爬牆偷窺已是性騷擾的行為，更是已涉及違反社會秩序維護法第83條「故意窺視他人臥室、浴室、廁所、更衣室，足以妨害其隱私者」。

國民黨黨團指出，陳時中在廣告中的行為，從法律面、道德面來說，都是嚴重不及格，應該要向所有台北市民道歉。

且衛福部統計，近5年性騷擾申訴案件數逐年上升，2021年相較2017年成長近2.6倍，有75%的申訴案件調查成立；其中，「偷窺偷拍」性騷擾近5年更激升至34%。陳時中身為前衛福部長，完全忘記這些案件的發生，拍攝當下不但自己沒有發現錯誤，連整個拍攝團隊也協助他這樣做。

黨團發文指出，陳時中根本完全忘記過去自己管轄的衛福部保護司，就是要去全力避免偷窺偷拍事件再次發生。是陳部長對分內工作的專業知識不夠？還是覺得低級可以當作有趣？

秦慧珠說，針對性平議題，無關藍綠、不論性別、不論年紀與族群，不對的事情應該要一起站出來譴責，讓錯誤的行為不再發生。

陳時中 台北市長 性騷擾

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