柯文哲「素珠演成林志玲」言論惹議 呂秋遠：公然歧視

台北市長柯文哲昨指民進黨台北市長參選人陳時中「明明就是素珠，卻演成林志玲」，引起討論。律師呂秋遠在臉書表示，無論是志玲姐姐或是素珠阿姨，都是演藝圈裡很重要的靈魂。但是如果有政治人物要拿兩個人相比，而且認為「素珠不該演成林志玲」，這就會是很不當的人品與行為。

呂秋遠說，藝人素珠阿姨從演話劇開始，1963年就演出電影，也是中視的固定配角。她也曾經入圍金馬獎最佳女配角，陪伴我們度過長達50年以上的時間。她的演技好好、工作認真，而且性情直率，經常自稱「老娘」。

他表示，其實無論是志玲姐姐或是素珠阿姨，都是演藝圈裡很重要的靈魂。但是如果有政治人物要拿兩個人相比，而且認為「素珠不該演成林志玲」，這就會是很不當的人品與行為。所以素珠阿姨的人設不能去跑趴？應該做些老年人「應該」做的事？

呂秋遠說，「女人在他眼裡，只有顏值與年紀」，但是也別以為就這樣而已。女人如志玲，只要懷孕，就得退出「漂亮」的行列，「大概也只有他敢公然這麼歧視人」。希望素珠阿姨可以很快拿到終身成就獎，她值得。

網友說，「總有這種政治人物，自以為幽默的歧視」、「這些輩分高充滿人生歷練的女性到底做錯什麼了？要這樣被人外在跟年齡羞辱」、「膚淺的人才會從外貌了解一個人」、「大家都喜歡素珠阿姨」。