出席律師節慶祝大會 蔡總統：盼國民法官落實公平正義

蔡英文總統今天上午出席「全國律師聯合會第75屆律師節慶祝大會」，感謝律師朋友掌握社會對司法議題的看法，提供政府許多寶貴建言，是推動司法改革的重要參與者。國民法官制度將於明年元旦起正式上路，這不僅是司法透明化的重要里程碑，更能讓人民參與公眾議題，她期盼透過大家的法律專業，協助國民法官制度順暢進行，讓公平正義能更進一步的落實。

蔡總統表示，過去幾年來，為了實現公平正義、推動司法改革，政府努力擴大溝通討論，律師朋友是政府推動司法改革的重要參與者，大家身為「在野法曹」，更能在第一線傾聽人民心聲，掌握社會對司法議題的看法。現場有好幾位律師朋友都曾參與司法改革國是會議，提供政府許多寶貴的建言。未來，政府也會持續傾聽各領域的意見，多方溝通，讓司法判決成為社會制度運作的依據，獲得人民更多的信賴。

蔡總統指出，明年1月1日起，國民法官制度將正式上路。這不僅是司法透明化的重要里程碑，更能讓人民參與公眾議題，讓更多人可以理解，進而認同判決。相信大家的法律專業一定能協助國民法官制度順暢進行，讓公平正義能更進一步的落實。

蔡總統也再次感謝所有律師朋友的投入。她說，身為法律人的我們，實現公平正義、促進社會與民主法治發展是我們的使命。在這不斷變化的社會中，需要律師朋友的持續支持。期許全國律師聯合會可以更加照顧律師執業權益，培養一代又一代的優秀律師，在改革的道路上共同前進。