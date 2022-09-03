藍批故宮南院放國慶煙火違法 慶籌會：院區外施放合法
針對國民黨智庫今天質疑故宮南院施放國慶煙火違法，國慶籌備委員會今日嚴正澄清，今年國慶焰火規畫在故宮南院園區外台糖所屬空地施放，並非在院區內，施放地點、管制範圍及安全等規定，均經慶籌會及相關單位依規定勘查及會議確認，一切均符合相關規定並無違規情形。
今年國慶煙火規畫重返嘉義，並選在故宮南院施放，國民黨智庫召集人陳學聖今天說，博物館嚴禁明火，卻容許在院區施放煙火，還要自掏腰包維護，極不恰當，非常危險，更有違法之虞。
對此，慶籌會表示，國慶煙火施放，一律以高標準看待安全問題，一切均符合相關規定並無違規情形。
慶籌會指出，今年國慶焰火主辦單為國慶籌備委員會，嘉義縣政府為承辦單位，故宮南院院區配合規畫民眾觀賞區。為加強民眾服務及設施安全，故宮南院辦理「111年度南部院區國慶煙火活動場域維護及設備租賃開口勞務案」，以確保觀賞安全及品質。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言