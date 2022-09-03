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藍批故宮南院放國慶煙火違法 慶籌會：院區外施放合法

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
國民黨智庫今天質疑今年國慶煙火在嘉義故宮南院施放違法，對此慶籌會回應，國慶煙火施放地點在故宮南院園區外台糖所屬空地施放，並非在院區內。圖／故宮南院提供
國民黨智庫今天質疑今年國慶煙火在嘉義故宮南院施放違法，對此慶籌會回應，國慶煙火施放地點在故宮南院園區外台糖所屬空地施放，並非在院區內。圖／故宮南院提供

針對國民黨智庫今天質疑故宮南院施放國慶煙火違法，國慶籌備委員會今日嚴正澄清，今年國慶焰火規畫在故宮南院園區外台糖所屬空地施放，並非在院區內，施放地點、管制範圍及安全等規定，均經慶籌會及相關單位依規定勘查及會議確認，一切均符合相關規定並無違規情形。

今年國慶煙火規畫重返嘉義，並選在故宮南院施放，國民黨智庫召集人陳學聖今天說，博物館嚴禁明火，卻容許在院區施放煙火，還要自掏腰包維護，極不恰當，非常危險，更有違法之虞。

對此，慶籌會表示，國慶煙火施放，一律以高標準看待安全問題，一切均符合相關規定並無違規情形。

慶籌會指出，今年國慶焰火主辦單為國慶籌備委員會，嘉義縣政府為承辦單位，故宮南院院區配合規畫民眾觀賞區。為加強民眾服務及設施安全，故宮南院辦理「111年度南部院區國慶煙火活動場域維護及設備租賃開口勞務案」，以確保觀賞安全及品質。

故宮南院 國慶

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