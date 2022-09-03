影／吐瓦魯總理拿塔諾伉儷「今天率團訪問台灣」吳釗燮迎接

太平洋友邦吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）伉儷應我國政府邀請，拿塔諾一行人搭乘華航CI-54從布里斯本起飛於今日上午5點54分降落桃園機場，外交部長吳釗燮前往國賓門迎接，吐瓦魯總理拿塔諾在國賓門發表談話後離去，拿塔諾表示，很高興來到台灣，這是他第一次來台灣。預計此行進行國是訪問至9日。

拿塔諾總理此行為2019年上任以來首度訪台，本年9月適逢兩國建交43周年，意義重大；此次訪團成員包括公共工程、基礎建設及環境部長田互魯（Ampelosa Manoa Tehulu）、地方政府暨農業部長提阿法（Saaga Talu Teafa）、漁業暨商業部長陶希（Kitiona Tausi）及政府秘書長塔普加（Tapugao Falefou）等人。

為展現我國對訪團的禮遇與重視，蔡英文總統將以隆重軍禮歡迎及國宴款待拿塔諾總理伉儷訪問團成員，外交部長吳釗燮也將設宴款待，雙方將會晤討論如何持續深化雙邊合作，並就區域情勢、氣候變遷等共同關切議題深入交換意見。

此外，拿塔諾總理此行將與外交部吳部長簽署「中華民國與吐瓦魯國重申外交關係聯合公報」，並分別與內政部及海洋委員會代表簽署「中華民國與吐瓦魯國警政合作協定」及「中華民國政府與吐瓦魯國政府海巡合作協定」，在既有堅實基礎上持續深化兩國邦誼，並強化雙方在警務及海巡領域的合作。

吐國公共工程、基礎建設及環境部田互魯部長另將與國立中山大學簽署「台吐海洋科學及工程研究中心合作備忘錄」，進一步促進兩國在教育及海洋環境研究的交流。