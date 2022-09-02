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「我被冤枉了」 謝國樑公布最新比對結果反駁論文抄襲

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
「我被冤枉了」，謝國樑公布最新比對結果反駁論文抄襲。圖／謝國樑提供
「我被冤枉了」，謝國樑公布最新比對結果反駁論文抄襲。圖／謝國樑提供

國民黨基隆市長參選人謝國樑昨晚被指控政大碩士論文抄襲，他今晚在臉書說「我被冤枉了」，謝國樑表示，今天在學者的建議下，以同樣的Turnitin系統進行比對，並且合理排除了四個條件，分析出來的結果，相似度只有23%，跟昨天以華藝公司比對系統的18%相近，認為爆料完全是冤枉的內容。

政治評論員張銘祐昨晚在臉書貼文，點名謝國樑的論文涉抄襲，他以iThenticate抄襲比對系統，檢視謝國樑論文的相似度指數高達44%，再用Turnitin抄襲比對系統，謝國樑論文的相似度指數也高達47%。

謝國樑今天在臉書直播，並說今天在學者的建議下，以同樣的Turnitin系統進行比對，並且合理排除了四個條件，分別為：1.將收錄他論文的網站，將其剔除；2.有著作年份晚於他畢業的年份（民國102年），將其剔除；3.將參考書目列表剔除（非論文本文內容）；4.重複10個字以下的來源，將其剔除。分析出來的結果，相似度只有23%，跟昨天以華藝公司比對系統的18%相近。

針對這樣以同套系統但排除不合理條件所比對出來的結果，謝國樑說，這是自己的學者朋友提醒，在論文比對時，如果在設定和篩選條件上用不同的參數也會產生完全不同的分析結果。

謝國樑舉例，自己的論文是在民國102年完成，若在102年至111年的文獻資料也都比對進去，也自然就會產生相似度高的結果，是不能作為計算相似度的參考條件，必須合理的排除。

謝國樑認為，從昨晚比對的18%相似度，到今天以相同系統所比對出來的23%相似度，都證明了論文根本沒有問題，況且，自己論文是屬於法律研究，其中引用大量法條、公約、公報等資料，23%相似度是屬於合理範圍。

他說，最重要的還是「標明出處」，而自己論文的引用資料，無論頁內引用或頁下引用，皆清楚交代來源出處，完全合乎學術研究規範，並無抄襲問題。

謝國樑表示，他的論文經兩套不同系統分別比對的結果，相似度為23%及18%，完全不是爆料者所說的47%。合理的相似度比對，就要用合理的條件來導入。

謝國樑 論文抄襲

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