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徒步環島聽見人民的痛苦 羅智強震撼宣布：鄭重考慮參選總統
國民黨台北市前議員羅智強稍早在臉書表示，他將鄭重考慮參選總統。結果會在後天向外界報告。
羅智強1日搭機赴美，展開為期一個月的美國巡迴演講。
他在臉書發文表示，其實這次訪美除了感謝僑胞的支持，傾聽海外的聲音、宣揚制衡的理念，還有非常重要的一件事，就是想好好的思考下一步路，「在台灣民主崩壞、兩岸兵凶、人民痛苦的此時我要做什麼，我該怎麼做才能為台灣的民主大局，扮演最好的角色，做出最大的貢獻。」
「而是否參選總統，就是其中一個關鍵的選擇。」羅智強說，桃園市長選舉他決定退出後，他展開徒步環島，當時立委高金素梅告訴他「走進群眾，聽見人民的痛苦，看見人民的需要，你就會找到自己的方向」，這句話給他很大的啟發。
羅智強表示，他從桃園走到花蓮，一路上有媽媽抱著他哭「擔心下一代茫茫的未來」，有學生緊握著我的手說「年輕人並非都認同執政黨的霸道」，也有海產店老闆嘆氣現在經濟實在不景氣。這些人的心聲都讓他思考自己的下一步，而究竟是否參選總統，他說後天會在舊金山向大家報告。
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