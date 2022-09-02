張善政農委會第三年計畫報告出爐 農委會內部可供查閱

桃園縣長參選人張善政遭指2007年到2009年在擔任宏碁副總期間擔任「農業電子化發展策略分析與規劃」計畫主持人，三年計畫共5736萬元。第一年、第二年為上網揭露，事件本周二發生後，立委向農委會要資料，農委會晚間提供第三年計畫內容給部分立委；由於這份報告為競爭型計畫，因此未上網公開，但在農委會內部都可供查閱。

其遭到外界質疑的疑似抄襲問題，第三年報告整份報告共44頁，摘要中列64項參考內容出處，包括資策會網站、大紀元時報、中華電信MOD網站、也有日本網站、美國聯邦傳播委員會、國家通訊傳播委員會等等，列資料蒐集出處、也列出資料來源網址；另外整份報告文末，也列出六項參考書目。

至於是否涉及侵權或抄襲，農委會成立專案小組進行比對調查，農委會主委陳吉仲今說最快下午公布，但到晚間為止，目前提供給立委的內容，為這份第三年、未上網但內部可查詢的報告，農委會內部沒有說明。

至於為何三年計畫中，僅有第三年沒有上網公開在「政府研究資訊系統（GRB）」中公開，知情人士表示，這是競爭型計畫，簡單說，就是三年計劃結束後，若要繼續做下去，擬向其他單位、如國科會申請計畫經費繼續延伸做下去，因為必須跟其他研究計畫一同比稿，因此第三年的報告才不公開，這報告在農委會內部都能查閱。

根據第三年報告內容，張善政擔任計畫主持人，帶領18人團隊，執行機關為宏碁股份有限公司。報告摘要顯示，98年度農業電子化發展策略分析與規劃工作項目及評估指標皆已完成，規劃報告將做為農委會執行相關計畫的參考藍圖，當年度完成「隨選視訊系統應用於農業資訊傳播之規劃」、「農業產銷資訊平台分析應用模式規劃」及「樂活農業資訊平台整合規劃」等國內農業資訊化發展規劃報告三份；規劃內容將從民國99年起具體落實執行。