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名單出爐 總統府公布新任資政27人、國策顧問70人
總統府今天晚間公布遴聘及新聘資政27人、國策顧問70人。聘期均自111年9月1日起至113年5月19日止。總統府發言人張惇涵指出，依據「中華民國總統府組織法」，總統府資政不得逾30人、國策顧問不得逾90人，因此，蔡總統遴聘資政27人、國策顧問70人。
27位資政名單包括，王茂雄、田弘茂、吳勝雄（吳晟）、吳榮義、李明亮、李茂盛、李逸洋、沈國榮、林全、林信義、 姚嘉文、夏本‧嘎那恩、孫大川、張俊雄、張博雅、許勝雄、陳宏昌、陳博志、陳繼盛、曾道雄、辜寬敏、黃茂雄、黃崑虎、葉菊蘭、劉昭惠、蕭新煌和顏志發。
70位國策顧問名單包括，王禮、方昇茂、白正憲、田詒鴻、何美玥、何黎星、吳靜吉、吳寶田、呂子昌、呂新民、李伸一、李金龍、林子儀、林見松、林金超、邱俊邦、邱進福、施信民、施朝賢、柯富揚、洪團樟、紀政、胡清嫻、范振修、秦嘉鴻、翁金珠、翁源水、高靖秋、康義勝、張田黨、張甲長、 張光瑤、張金華、張秋海、莊維周、許肇祥、陳永昌、陳其南、陳旺來、陳金田、陳茂仁、陳振文、陳國欽、陳添枝、 陳義丕、曾貴海、游萬豐、湯文萬、程文俊、童永、黃金舜 黃俊森、黃奕睿、黃員教、黃越綏、黃銘得、楊信、詹勳政 、廖全平、廖武治、蔡天啟、鄭慶祥、盧博基、賴春生、謝世英、謝清志、魏明谷、羅榮光、嚴雋泰和顧忠華。
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