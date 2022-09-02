名單出爐 總統府公布新任資政27人、國策顧問70人

自8月初中共解放軍對台軍演後，中國大陸即不斷有無人機襲擾金門，軍方昨天終於宣布開槍擊落一架對岸無人機。但無人機襲擾的背後究竟有什麼盤算呢？戰略專家、國防部前副部長林中斌認為，這是一種威懾戰術，在8月初軍演後，保持對台灣的心理威懾，一直等到它完成對台灣武統的準備。

2022-09-02 20:18