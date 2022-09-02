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聯合國發布新疆侵犯人權報告 外交部譴責中國
聯合國人權高專署8月31日公布聯合國針對新疆人權調查報告，明確指出中國政府在新疆對大量維吾爾族及穆斯林人士進行虐待、拘留、強迫勞動等相關指控可信（credible），中方迫害人權的行徑可能已構成「危害人類罪」（Crimes against humanity）。外交部發言人歐江安表示，對於聯合國人權高專署在中國施加莫大壓力下，仍決定公布報告，將真相公諸於世，外交部高度肯定，也對中國政府在新疆施行的各種侵害人權行為予以譴責。
歐江安指出，台灣與國際社會其他國家一樣，嚴重關切中國迫害人權的行為，尤其是中國以打擊恐怖主義及極端主義為藉口，侵害新疆地區維吾爾族等穆斯林少數民族人權，更與「聯合國憲章」宗旨相違背，我國呼籲中國政府應立即停止侵害人權並儘速釋放不當被關押在所謂「培訓中心」、監獄或拘留的人士。
歐江安表示，維護及促進人權是普世價值，我國秉持人權立國，將持續與堅守民主自由及人權價值的世界各國共同為持守人權而努力。
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