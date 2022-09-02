快訊

不斷更新／18縣市公布「是否放颱風假」 北北基宣布明正常上班課

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡總統特派陳建仁特使 出席梵蒂岡真福品大典

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
前副總統陳建仁。圖／聯合報系資料照
前副總統陳建仁。圖／聯合報系資料照

教宗方濟各將在9月4日於梵蒂岡，主持先教宗若望保祿一世榮列真福品大典。總統府發言人張惇涵今天表示，蔡總統特派前副總統陳建仁擔任特使，偕夫人赴教廷出席大典，彰顯兩國友好緊密邦誼。

張惇涵表示，特使團將於台灣時間今天深夜啟程，預計將於9月3日抵達梵蒂岡，展開至9月11日，為期9天的訪問行程，包括團員、隨員及隨扈共計6人。

張惇涵說明，陳建仁伉儷除出席9月4日之大典外，9月5日將參加聖索菲亞大教堂和平彌撒，並拜會教廷愛德服務部、國際明愛會，以及馬爾他騎士團等，就台灣投入國際人道關懷救助等相關議題，與教廷深入交換意見。

張惇涵表示，陳建仁不僅是教廷宗座科學院第二位台灣籍院士，更是首位台灣籍理事。因此，陳建仁此行也將於9月7日至9月10日，出席教廷宗座科學院理事會議及院士會議，以及教宗方濟各接見全體院士活動。

張惇涵指出，陳建仁於任內，分別於2016年、2018年，及2019年，三度出訪教廷；分別出席德勒莎修女封聖典禮、先教宗保祿六世等人封聖典禮，以及英國紐曼樞機主教等5位天主教先人封聖典禮，充分展現台灣與教廷互動緊密，邦誼友好穩固。

張惇涵表示，蔡總統除祝福陳前副總統伉儷訪問行程平安順利，也期盼透過此行，持續深化台梵邦誼、持續守護台梵共同信仰的普世價值，並持續在科學合作及國際人道援助各層面攜手努力。

教廷 張惇涵 陳建仁 梵蒂岡

延伸閱讀

陳建仁談《因果螺旋》 尋病因、防犯罪，還有助親密關係！

台大名醫陳晉興出書談肺癌 陳建仁：我的救命恩人

幫鄭運鵬站台 陳建仁：讓鄭文燦接「更重要的政治任務」

為鄭運鵬站台 陳建仁：相信站在巨人肩膀上會做得更好

相關新聞

影／黃偉哲公開表態不贊成廢死 從立委至今始終如一

台南2名警察遭歹徒殺害，廢除死刑議題再度引起社會關注，台南市議員今在市政總質詢要求市長黃偉哲表態贊不贊成廢除死刑？黃偉哲...

前副總統陳建仁任特使、將見教宗 今晚出發梵蒂岡

前副總統陳建仁今晚將以特使身份出發前往梵蒂岡。外交部表示，陳建仁獲蔡英文總統指派擔任特使，4日將出席教宗方濟各（Pope...

陸無人機擾外島不單純 專家：可能是類交戰前奏

自8月初中共解放軍對台軍演後，中國大陸即不斷有無人機襲擾金門，軍方昨天終於宣布開槍擊落一架對岸無人機。但無人機襲擾的背後究竟有什麼盤算呢？戰略專家、國防部前副部長林中斌認為，這是一種威懾戰術，在8月初軍演後，保持對台灣的心理威懾，一直等到它完成對台灣武統的準備。

名單出爐 總統府公布新任資政27人、國策顧問70人

總統府今天晚間公布遴聘及新聘資政27人、國策顧問70人。聘期均自111年9月1日起至113年5月19日止。總統府發言人張...

聯合國發布新疆侵犯人權報告 外交部譴責中國

聯合國人權高專署8月31日公布聯合國針對新疆人權調查報告，明確指出中國政府在新疆對大量維吾爾族及穆斯林人士進行虐待、拘留...

蔡總統特派陳建仁特使 出席梵蒂岡真福品大典

教宗方濟各將在9月4日於梵蒂岡，主持先教宗若望保祿一世榮列真福品大典。總統府發言人張惇涵今天表示，蔡總統特派前副總統陳建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。