蔡總統特派陳建仁特使 出席梵蒂岡真福品大典

教宗方濟各將在9月4日於梵蒂岡，主持先教宗若望保祿一世榮列真福品大典。總統府發言人張惇涵今天表示，蔡總統特派前副總統陳建仁擔任特使，偕夫人赴教廷出席大典，彰顯兩國友好緊密邦誼。

張惇涵表示，特使團將於台灣時間今天深夜啟程，預計將於9月3日抵達梵蒂岡，展開至9月11日，為期9天的訪問行程，包括團員、隨員及隨扈共計6人。

張惇涵說明，陳建仁伉儷除出席9月4日之大典外，9月5日將參加聖索菲亞大教堂和平彌撒，並拜會教廷愛德服務部、國際明愛會，以及馬爾他騎士團等，就台灣投入國際人道關懷救助等相關議題，與教廷深入交換意見。

張惇涵表示，陳建仁不僅是教廷宗座科學院第二位台灣籍院士，更是首位台灣籍理事。因此，陳建仁此行也將於9月7日至9月10日，出席教廷宗座科學院理事會議及院士會議，以及教宗方濟各接見全體院士活動。

張惇涵指出，陳建仁於任內，分別於2016年、2018年，及2019年，三度出訪教廷；分別出席德勒莎修女封聖典禮、先教宗保祿六世等人封聖典禮，以及英國紐曼樞機主教等5位天主教先人封聖典禮，充分展現台灣與教廷互動緊密，邦誼友好穩固。

張惇涵表示，蔡總統除祝福陳前副總統伉儷訪問行程平安順利，也期盼透過此行，持續深化台梵邦誼、持續守護台梵共同信仰的普世價值，並持續在科學合作及國際人道援助各層面攜手努力。