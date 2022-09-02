快訊

反戰的下場？俄羅斯能源巨頭馬格諾夫離奇死亡

性平會審議出爐 台中狼師遭解聘、永不錄用…退休金也沒了

桃機入境塞翻爆衝突 指揮中心證實：同時20班飛機來台

評蔣萬安「助養」政見 柯文哲：騙票用滿有效的

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲(右)下午赴市議會總質詢。記者楊正海／翻攝
台北市長柯文哲(右)下午赴市議會總質詢。記者楊正海／翻攝

台北市長柯文哲昨天在議會總質詢中批評民進黨台北市長參選人陳時中的大巨蛋政見「屁話連篇」，柯文哲下午在總質詢時，民進黨議員劉耀仁反問柯有關蔣萬安的生育、助養等政見。對於蔣萬安所提不分一二三胎，大公托一律由市府全額補助，柯文哲說，這是大撒幣，要提預算表，不是不能做，騙票用的，滿有效的。

對於蔣萬安拋育兒政策，生育金雙倍「第1胎就4萬」，柯文哲說，這效果不大，通常這沒有效，效果不好；至於第二個政見為「助養」，要讓父母生越多、負擔越少；未來0到3歲幼兒托育，不分一二三胎，大公托一律由市府全額補助，柯文哲說，可以提政見，但要提預算表，這是大撒幣，要講預算表，不是不能做，騙票用的，滿有效的。

蔣萬安另提出生第二胎且符合資格家庭優先入住，租金至少打八折，柯文哲說，不是辦不到，但這樣搞，這政見看起來很奇怪；至於青銀換居，柯文哲說，這是做得到，但要透過包租代管，這可以做，要講清楚，且北市有做。

對於社宅政策，都發局長黃一平說，北市社宅重點是要足夠數量，再以多元來思考。劉耀仁批評蔣萬安的政見是天馬行空，大撒幣，柯文哲說，他的政見都很奇怪，討論度不高，做得到但是撒幣，要先問從錢從哪裡來。柯還說，蔣萬安講的政見，人家都不會注意，但陳時中的會。

2022大選 台北市長 蔣萬安 陳時中 柯文哲 社宅 托育

延伸閱讀

獨／柯文哲本命新竹不能輸？ 傳有意派陳智菡任發言人

2024組在野大聯盟求勝選？ 柯文哲：開放態度就好

三立電視辯論會 蔣萬安競辦：已勾選市選委會辯論會

爆粗口是不尊重議會？柯文哲：是對陳時中講法有意見

相關新聞

評蔣萬安「助養」政見 柯文哲：騙票用滿有效的

台北市長柯文哲昨天在議會總質詢中批評民進黨台北市長參選人陳時中的大巨蛋政見「屁話連篇」，柯文哲下午在總質詢時，民進黨議員...

遭高虹安指「為選舉才入黨」 沈慧虹反批高對新竹建設零貢獻

民眾黨新竹市長參選人高虹安今天北上參加活動，受訪強調自己一直都關心新竹，還反問民進黨對手沈慧虹是為「選舉才突然加入民進黨...

與林佳龍先後見賀聖宮主為固樁？侯友宜：向宮主致謝

民進黨新北市長林佳龍今天到五股賀聖宮參拜，但新北市長侯友宜一早到蘆洲慈濟靜思堂，與賀聖宮宮主王美雲同台，被解讀已在為選舉...

找韓國瑜站台拉聲勢？柯志恩：尊重韓意願

國民黨高雄市長候選人柯志恩今天到新北市林口運動中心，向市長侯友宜請益教育、托育、體育推動經驗。被問是否會找高雄市前市長韓...

苗栗縣最年輕議員轉換跑道 今登記參選通霄鎮長

苗栗縣議會政二代張可欣，是苗栗縣最年輕議員，今天上午前往登記，轉換跑道，正式投入通霄鎮長選舉，預定本月10日舉行總部成立...

民進黨屏東分裂？萬丹、內埔鄉長初選落敗者脫黨參選

2022九合一選舉參選人今登記截止。民進黨屏東縣萬丹鄉、內埔鄉，黨內登記時各有2人登記參選，經協調後，雙方同意依初選機制...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。