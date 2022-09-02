評蔣萬安「助養」政見 柯文哲：騙票用滿有效的

台北市長柯文哲昨天在議會總質詢中批評民進黨台北市長參選人陳時中的大巨蛋政見「屁話連篇」，柯文哲下午在總質詢時，民進黨議員劉耀仁反問柯有關蔣萬安的生育、助養等政見。對於蔣萬安所提不分一二三胎，大公托一律由市府全額補助，柯文哲說，這是大撒幣，要提預算表，不是不能做，騙票用的，滿有效的。

對於蔣萬安拋育兒政策，生育金雙倍「第1胎就4萬」，柯文哲說，這效果不大，通常這沒有效，效果不好；至於第二個政見為「助養」，要讓父母生越多、負擔越少；未來0到3歲幼兒托育，不分一二三胎，大公托一律由市府全額補助，柯文哲說，可以提政見，但要提預算表，這是大撒幣，要講預算表，不是不能做，騙票用的，滿有效的。

蔣萬安另提出生第二胎且符合資格家庭優先入住，租金至少打八折，柯文哲說，不是辦不到，但這樣搞，這政見看起來很奇怪；至於青銀換居，柯文哲說，這是做得到，但要透過包租代管，這可以做，要講清楚，且北市有做。

對於社宅政策，都發局長黃一平說，北市社宅重點是要足夠數量，再以多元來思考。劉耀仁批評蔣萬安的政見是天馬行空，大撒幣，柯文哲說，他的政見都很奇怪，討論度不高，做得到但是撒幣，要先問從錢從哪裡來。柯還說，蔣萬安講的政見，人家都不會注意，但陳時中的會。