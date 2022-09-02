選縣長、立委屢敗屢戰 黃師鵬登記參選花蓮縣長

花蓮縣長參選人今天出現第三人，在民進黨Kolas Yotaka、國民黨徐榛蔚相繼登記後，無黨籍的黃師鵬也加入戰局。他曾於2014、2018年參選花蓮縣長、2016年選立委都失利，這次是他第3度挑戰花蓮縣長寶座。

65歲的黃師鵬是留美企管碩士，也是花蓮選戰老面孔，2014年首度參選花蓮縣長，當時有傅崐萁、徐榛蔚等6人參選，無黨籍的黃師鵬獲得2369票、1.50%得票率落敗，這次選舉由傅崐萁當選縣長。

2年後黃師鵬轉戰立委，仍以無黨籍身分參選，在4名候選人中得到1803票，得票率1.53%，該屆由民進黨蕭美琴勝出。

2018年他再次出馬挑戰縣長寶座，當時的對手是國民黨徐榛蔚及民進黨劉曉玫，這次黃獲得4420票，得票率也提升到2.6%。今年將是他第3次參選縣長，也是第3次在選舉中與徐榛蔚碰頭。

黃師鵬多次參選花蓮立委、縣長，雖然屢屢落選，得票率也不高，但他不以為意。他上次參選曾經表示，他來自基層，最了解基層心聲，希望透過選舉宣揚理念，也希望為花蓮做點事。