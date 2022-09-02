獨／柯文哲本命新竹不能輸？ 傳有意派陳智菡任發言人
年底新竹市長選戰三強鼎立，民眾黨立委高虹安參選新竹市長，民眾黨主席、台北市長柯文哲看重高虹安，就連柯文哲媽媽何瑞英都陪同高虹安登記。據悉，為幫助新竹選情，民眾黨選戰小組顧問藍弋丰近日向小組召集人蔡壁如建議，「借將」市府發言人、心腹陳智菡出任高虹安發言人，以示柯文哲必勝的決心。
據了解，民眾黨內部認為，新竹目前尚未有夠強的發言人，且高虹安本身也不喜媒體聯訪，如此一來，擔心選戰攻防會有破口，選戰小組、顧問藍弋丰近日向召集人蔡壁如建議，派市府發言人陳智菡出任，以柯心腹身分「借將」到新竹，也獲蔡壁如首肯，近期會再跟柯文哲請示。
蔡壁如表示，新竹因為是黨主席的故鄉，所以不能輸，且因為林智堅論文抄襲事件，加上高虹安本身具女性、高科技形象，「今年（選上）機率很高，我們對新竹寄與厚望」，目前選戰小組就是全力支援，而高虹安團隊目前有提出需要發言人協助跟智庫提供論述。
至於傳出希望派陳智菡？蔡壁如回應，目前黨有派發言人徐千晴協助，而陳智菡還是北市府發言人，「這件事可能還是在討論階段，去了議會又開始批評，目前比較不可行」，就先派全職發言人過去，並由柯媽擔任超強助選員，屆時柯文哲也會常回故鄉助選，展現新竹是民眾黨爭取必勝的地方。
黨內知情人士表示，北市府目前還有魏文元、魏佑任2名副發言人，近期表現良好，已可承接主要發言工作，而陳智菡身為柯心腹，先前從未打過選戰，應當趁這次地方選舉轉進前線，累積經驗，「陳智菡若真心想幫忙柯文哲，那輔選高虹安就是必然，否則高虹安若選輸，柯的總統之路勢必更困難。」
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