曹興誠投10億訓練射手、勇士 柯文哲嗆：都是屁話

聯電前榮譽董事長曹興誠昨開記者會，稱要花10億訓練平民神射手與黑熊勇士，加強全民國防抵禦外敵。不過台北市長柯文哲今天在北市議會質詢時，他認為若沒有SOP、Flow chart等「都是屁話」，質疑槍彈放哪、在哪射擊？這些都要說清楚。

曹興誠昨進行國際記者會，宣布將投入10億元，啟動2個行動計劃，包括「保鄉神射-台灣反入侵實彈神射手訓練專案」，總目標是訓練出30萬名平民神射手，以及在3年內訓練出300萬名積極協助區域防衛的「黑熊勇士」，可以和國軍戰士配合，組成沒有漏洞的全民防衛，抵禦外敵。

台北市議員李柏毅今天質詢時，詢問柯文哲看法。柯文哲說，「10億不夠，這計畫10億不夠，要看他的訓練內容，要看企劃，這我不知道，我沒看到這個」。

柯文哲表示，凡事要看計畫內容，不曉得內容是什麼，還說做什麼事情計畫一定要講得出來，「我都跟官員說，凡事不能寫SOP、不能寫Flow chart的都是屁話」，一定要有很清楚的計畫，不然都沒用，還說「你槍彈要放哪？你平常要在哪射擊？」，要講清楚。