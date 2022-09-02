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藍委憂擊落無人機恐擦槍走火 綠委：別幫中國擦脂抹粉
陸軍金門防衛指揮部昨天發現1架不明民用空拍機進入獅嶼禁限制水域上空，國軍示警驅離無效後，隨即將該機擊落，國民黨立委洪孟楷擔憂，擊落無人機反制恐容易造成擦槍走火。民進黨立委許智傑今天表示，在自我防禦原則下，適當的攻擊展現我方立場跟態度，對於國內的團結及國軍士氣相當重要。
綠委陳亭妃則說，國民黨說三道四用意何在，如果中國侵門踏戶，國民黨還在幫中國，會被人民唾棄。
許智傑指出，無人機擾台國軍已經警示過，中國無人機卻不撤離，這時在自我防禦原則下，適當的攻擊展現我方立場跟態度，對於國內的團結及國軍士氣相當重要，希望國民黨可以多站在台灣立場思考，不要再幫中國擦脂抹粉了
陳亭妃也說，中共無人機已經侵門踏戶，國軍用槍把它打下來有何錯之有？國民黨還在說三道四，之前說國軍動作太慢，現在說只要用驅趕就好。之前一架、二架、三架，不就是希望用勸導的、用驅趕的；就是沒有辦法才會用所謂強制性的反制。
陳亭妃批評，國民黨說三道四，甚至是做些迂迴的動作，國民黨的用意何在，是在巴結中國嗎？如果中國侵門踏戶，國民黨還在幫中國，人民是會唾棄的。
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