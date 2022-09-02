蔡總統：邁向2050淨零碳排 需在各領域落實綠色轉型

蔡英文總統今天表示，邁向2050淨零排碳轉型是台灣重要目標，若要達成任務，需在不同領域落實綠色轉型，包括選擇購買節能效率優良的電器也能為2050淨零轉型的政策任務目標盡一份心力，除了能節省電費，民眾還可獲得租稅優惠。

蔡總統今天出席2022台北3C電腦電玩電器空調影音大展開幕記者會時表示，電器產業是非常重要的產業，除了鼓勵生產國內優質產品，更重要的是，好的電器能讓節能做得更好，讓國家整體的發電、環保、節能政策都能得到好的效果。

蔡總統說，台灣社會逐漸恢復正常生活，前陣子暑假大家也紛紛出遊，國內旅遊旺盛，內需也回溫，在台灣防疫新模式的此刻，零售業跟餐飲業7月的營業額對比去年同期也有成長，期盼民眾來逛展，讓消費力與買氣延續。

蔡總統指出，2050淨零轉型是國家整體的重要目標之一，國發會3月已正式公布2050淨零排碳路徑與總說明，若要完成這個目標，需在不同領域落實綠色轉型，例如日常購買電器時，可以選擇節能效率1級及2級的電冰箱、除濕機、電暖氣機。不僅節省電費，也可以獲得節能家電補助方案補助優惠最多2000元。