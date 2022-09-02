張善政研究報告延燒 綠籲擔起責任別迴避

國民黨桃園市長參選人張善政的農委會研究報告遭指抄襲，黨內許多同志也都出來說明案子有瑕疵，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬表示，用相同標準檢討他自己就好，若他做不到就是在迴避；桃園市長鄭文燦也批，報告段落標點符號皆相同，張的態度不誠懇誠實，希望他擔起責任。

張善政農委會研究報告延燒，團隊也按鈴申告鄭文燦及鄭運鵬，而時任農委會主任林貞與張善政關係淺遭質疑互相幫忙，鄭文燦表示，農委會已組成調查小組，假如內容有許多不正常處，這就不應該被當作是委託研究案只是整理資料，瑕疵須說明清楚，事件不會因為提告、口水而被洗白。研究案張是計畫主持人，這件事須攤在陽光下。

鄭運鵬也說，當初新竹前市長林智堅論文門他也是站在第一線將前因後果說清楚，更何況張擔任宏碁集團的副總，應說明清楚整個案件，也相信農委會不會希望委託的團隊最後研究報告是抄襲其他國家、期刊。

至於台北市議員徐巧芯也跳出來呼籲要說明清楚，鄭運鵬指出，希望張善政能用相同標準檢討他自己，帶著團隊一起出來說明，這才是正面選舉的態度，這是個人誠信問題，國民黨小雞過去如何質疑論文案，也須用最低且相同標準去要求張，「若張善政做不到就是在迴避」。

鄭文燦說，張善政這樣的態度是不誠懇、不誠實的，希望作為計畫主持人，該擔起的責任，不要想要移轉給宏碁或給任何其他幫忙的助理。