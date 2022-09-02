「虧雞福來爹」林義豐上午登記 誓言拯救台南市

「虧雞福來爹」無黨籍台南市長參選人林義豐，今天上午11時11分在「蝙蝠俠」及支持者簇擁下完成登記，林義豐表示，民進黨在台南執政30年卡關，已違反民主常態，台南本該是一個慢活幸福的城市，而今卻成了治安差、房價高的「高譚市」，如今登記參選，就是要來拯救台南市。

面對自己選情，林義豐表示，他絕對樂觀，在拜訪基層時，民眾都表示支持，「打球打到最後一局才知輸贏」。對於對手民進黨籍現任市長黃偉哲的高民調，他說，民調自在人心，對手現民調60%多，本來就做80%多，80%多就去選總統就好，全國少說也有60%多，比蔡英文及賴清德更高，來選這就沒意思了。

他指台南治安、交通惡化等狀況，並形容為「高譚市」，與蝙蝠俠等人高呼口號要推翻「綠惡高譚市」、拯救「台南市」，期待在這次選戰中勝選，並為台南打造城市光榮、與市民幸福、更好的未來。

同時，他開出「民眾正義，豐衣足食」的政見，包括捷運增至新營搭配磁鐵經濟效益、溪北開發、新生兒每胎補助5萬元、午後夜市創造1萬至1萬2千個就業機會等，廣增人行道與3D班馬線改善交通亂象，強調停止標售公有土地，抵制房價飆漲亂象、廣建社宅實現居住正義。