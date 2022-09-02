堪比蔣經國？ 張善政遭批別放大自己活在過去
國民黨桃園市長參選人張善政的農委會研究報告仍遭對手緊咬，並說「張善政就是將農業邁向科技化的蔣經國」，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬表示，張和他的團隊都活在過去，對於產業規劃已不合時宜；鄭文燦也說，「不要放大自己」前總統蔣經國是反共的，而張的主張是「掏空台灣」。
張善政時任宏碁副總時，由農委會委託的5000多萬研究案，被直指抄襲國內外期刊，張善政團隊也按鈴申告桃園市長鄭文燦及鄭運鵬，要以訟止謗、遏止歪風。
鄭運鵬今受訪表示，張跟團隊都活在古早時代，若以兩岸關係來看，蔣時代不是現在國民黨當中國小弟的樣子；若以產業結構來看，台灣與世界的重新分工，世界走向產業鏈重新分工時代，應該站在多數盟友、高附加價值產業鏈上，與張完全不同。
鄭運鵬說，張對於產業的規劃已不合時宜，對桃園質疑、對鄭文燦的成績充滿對立，就選舉而言，蠻令人失望。
「聽了真的是不知道怎麼回答，張善政從政到目前為止，有哪個政績拿得出來，如何勘比蔣經國。」鄭文燦表示，張幕僚說張善政勘比蔣經國，不要說放大了自己。蔣經國的時代，會容許像張善政這樣的言論嗎？張希望高科技能夠多多前往中國投資，因為那裡沒有人權，所以高科技要多到中國投資，要把研發移到中國。
鄭文燦說，如果蔣經國聽到一定會說這個不是他的信徒，蔣經國是反共的，而張善政的主張是「掏空台灣」。特別是台商回流第一首選是桃園，張跟目前台商的走向不一樣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言