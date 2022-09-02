堪比蔣經國？ 張善政遭批別放大自己活在過去

國民黨桃園市長參選人張善政的農委會研究報告仍遭對手緊咬，並說「張善政就是將農業邁向科技化的蔣經國」，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬表示，張和他的團隊都活在過去，對於產業規劃已不合時宜；鄭文燦也說，「不要放大自己」前總統蔣經國是反共的，而張的主張是「掏空台灣」。

張善政時任宏碁副總時，由農委會委託的5000多萬研究案，被直指抄襲國內外期刊，張善政團隊也按鈴申告桃園市長鄭文燦及鄭運鵬，要以訟止謗、遏止歪風。

鄭運鵬今受訪表示，張跟團隊都活在古早時代，若以兩岸關係來看，蔣時代不是現在國民黨當中國小弟的樣子；若以產業結構來看，台灣與世界的重新分工，世界走向產業鏈重新分工時代，應該站在多數盟友、高附加價值產業鏈上，與張完全不同。

鄭運鵬說，張對於產業的規劃已不合時宜，對桃園質疑、對鄭文燦的成績充滿對立，就選舉而言，蠻令人失望。

「聽了真的是不知道怎麼回答，張善政從政到目前為止，有哪個政績拿得出來，如何勘比蔣經國。」鄭文燦表示，張幕僚說張善政勘比蔣經國，不要說放大了自己。蔣經國的時代，會容許像張善政這樣的言論嗎？張希望高科技能夠多多前往中國投資，因為那裡沒有人權，所以高科技要多到中國投資，要把研發移到中國。