柯文哲議會爆粗口罵「屁話連篇」 陳時中：不尊重議會

民進黨台北市長參選人陳時中日前針對大巨蛋提出解方，並說要公開大巨蛋相關檔案。台北市長柯文哲昨在議會為此爆粗口，批評陳「屁話連篇」。陳時中今受訪時說，昨天不是他在議會質詢，只是就一個競選人表達政見，也認為柯文哲爆粗口是對議會的不尊重。

而無黨籍台北市長參選人黃珊珊向陳時中、國民黨台北市長參選人蔣萬安下戰帖，要請每周辯論，不過2人都沒接下，柯文哲認為是「怯戰」，黃珊珊也在社群平台發文稱「，不敢辯論的候選人對得起選民嗎？」。陳時中回應，自己在登記參選時，有勾選願意辯論。

另外，蔣萬安批評，社福政策中的「坐月子補貼3萬6000元」只是一次性補助罷了，不過有議員說，坐月子本就是生一胎、做一次，認為蔣為反對而反對。

陳時中對此表示，蔣萬安可能沒有弄清楚團隊提出的整體福利政策，只瞭解坐月子津貼，事實上還有很多內容，像是育兒指導員等相關政策存在，至於坐月子是一次3萬6000元，下一次生孩子後坐月子，當然也能再領。