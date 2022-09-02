柯志恩登記參選邀「直球對決」 陳其邁：我們也是勾辯論

國民黨高雄市長參選人柯志恩昨天登記參選，並在政見發表會一欄勾「辯論」模式，想與陳其邁直球對決；今天陳其邁出席活動，媒體問及是否接招；陳回說，現在還是以市政優先，市政需求、民眾困難刻不容緩，但也強調「我們也是勾辯論」。

柯志恩昨天在立法院前院長王金平、高雄市前副市長葉匡時與黨團議員陪同下，聲勢浩大至選委會登記參選；柯更送對手高雄市長陳其邁3樣禮物，其中包含躲避球，盼對手能好好選舉，並在政見發表會一欄勾「辯論」模式，要跟陳直球對決。

今天上午陳其邁出席橋頭科學園區區段徵收工程祈福動土典禮時，被媒體問及是否接招？陳回說，我想民主選舉，政策的辯論是常態，現在還是以市政優先，來推動市政。