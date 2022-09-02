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柯志恩登記參選邀「直球對決」 陳其邁：我們也是勾辯論

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（中）出席橋頭科學園區區段徵收工程祈福動土典禮。記者陳弘逸／攝影
高雄市長陳其邁（中）出席橋頭科學園區區段徵收工程祈福動土典禮。記者陳弘逸／攝影

國民黨高雄市長參選人柯志恩昨天登記參選，並在政見發表會一欄勾「辯論」模式，想與陳其邁直球對決；今天陳其邁出席活動，媒體問及是否接招；陳回說，現在還是以市政優先，市政需求、民眾困難刻不容緩，但也強調「我們也是勾辯論」。

柯志恩昨天在立法院前院長王金平、高雄市前副市長葉匡時與黨團議員陪同下，聲勢浩大至選委會登記參選；柯更送對手高雄市長陳其邁3樣禮物，其中包含躲避球，盼對手能好好選舉，並在政見發表會一欄勾「辯論」模式，要跟陳直球對決。

今天上午陳其邁出席橋頭科學園區區段徵收工程祈福動土典禮時，被媒體問及是否接招？陳回說，我想民主選舉，政策的辯論是常態，現在還是以市政優先，來推動市政。

陳一再強調，市政的需求，民眾的困難，一刻都不能緩，還是會以市政優先，加緊建設來全力的衝刺市政建設；至於是否接招，他只回應「我們也是勾辯論，謝謝。」

高雄市長陳其邁（中）陪同行政院長蘇貞昌（右二）出席橋頭科學園區區段徵收工程祈福動土典禮。記者陳弘逸／攝影
高雄市長陳其邁（中）陪同行政院長蘇貞昌（右二）出席橋頭科學園區區段徵收工程祈福動土典禮。記者陳弘逸／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩（前排右三）昨在在立法院前院長王金平（前排右四）、高雄市前副市長葉匡時（前排右一）與高雄市議長曾麗燕（前排右二）與黨籍議員陪同下，大陣仗至選委會登記。記者林巧璉／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩（前排右三）昨在在立法院前院長王金平（前排右四）、高雄市前副市長葉匡時（前排右一）與高雄市議長曾麗燕（前排右二）與黨籍議員陪同下，大陣仗至選委會登記。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁（右二）陪同行政院長蘇貞昌（左三）出席橋頭科學園區區段徵收工程祈福動土典禮。記者陳弘逸／攝影
高雄市長陳其邁（右二）陪同行政院長蘇貞昌（左三）出席橋頭科學園區區段徵收工程祈福動土典禮。記者陳弘逸／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩（右二）昨在在立法院前院長王金平（右一）、高雄市前副市長葉匡時（左一）與高雄市議長曾麗燕（左二）陪同下至選委會登記。記者林巧璉／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩（右二）昨在在立法院前院長王金平（右一）、高雄市前副市長葉匡時（左一）與高雄市議長曾麗燕（左二）陪同下至選委會登記。記者林巧璉／攝影

2022大選 高雄市長 陳其邁 柯志恩 政見發表會

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