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張善政控加重誹謗 鄭運鵬酸「轉移焦點」：怎麼讓市民幸福

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦（左）和民進黨市長參選人鄭運鵬（右）今天上午到桃園市軍人忠靈祠參加秋祭典禮。記者朱冠諭／攝影
桃園市長鄭文燦（左）和民進黨市長參選人鄭運鵬（右）今天上午到桃園市軍人忠靈祠參加秋祭典禮。記者朱冠諭／攝影

國民黨桃園市長參選人張善政昨天委託律師到桃園地檢署，控告桃園市長鄭文燦、民進黨市長參選人鄭運鵬等4人加重誹謗、違反選罷法。鄭文燦今受訪仍呼籲張誠實以對。鄭運鵬也酸，用提告方式轉移焦點，「這樣的市長以後怎麼讓人幸福？」

鄭文燦和鄭運鵬今天上午到桃園市軍人忠靈祠參加秋祭典禮。鄭文燦受訪表示，張善政主持的計畫，發生英文變中文、簡體變繁體、連標點符號都一樣，甚至抄了農委會自己的委託研究案；張善政作為計畫主持人，不能把責任推給農委會、宏碁公司和底下的助理，這件事也不會因為提告而洗白。

鄭文燦說，他們並沒有要求張善政退選，但張想證明清白，就要把證據攤在陽光下，告訴社會大眾為何會發生這樣不可思議的事？

鄭運鵬表示，張善政稱若有「百疏一漏」的地方願意道歉，但到底是哪「一漏」，至少要公開說明；張當時擔任宏碁副總、計畫主持人，可能有業績的壓力，但宏碁這麼大的知名國際品牌，不需要用這種方式來請款。

鄭運鵬說，最好的方式，就是請人一起開記者會、面對媒體、自己直播，把資料全部上傳給國人來檢驗，用同樣的標準來面對自己的案子，這才是面對選舉的方法；提告看來只是迴避，不願意面對自己醜聞，這樣的市長以後怎麼讓人幸福？

對於國民黨台北市議員徐巧芯呼籲，張善政團隊開記者會公布所有資料。鄭運鵬說，此舉凸顯國民黨也認為這案子疑點很多，國民黨小雞怕承擔指責，這樣的要求並不過分，張善政應該呼應國民黨小雞們的要求。

桃園市長鄭文燦（左）和民進黨市長參選人鄭運鵬（右）今天上午到桃園市軍人忠靈祠參加秋祭典禮。記者朱冠諭／攝影
桃園市長鄭文燦（左）和民進黨市長參選人鄭運鵬（右）今天上午到桃園市軍人忠靈祠參加秋祭典禮。記者朱冠諭／攝影

2022大選 桃園市長 鄭運鵬 張善政

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