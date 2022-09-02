黃珊珊曝已簽電視台辯論意願書 質疑藍綠對手怯戰

無黨籍台北市長參選人黃珊珊日前公開邀請藍綠兩黨市長候選人辯論，黃珊珊今天表示，她昨天已經簽了三立電視台的電視辯論意願書，民視和華視也表達舉辦意願，她也同意，但她的對手似乎沒有意願，她質疑若對自己有自信，為什麼要怯戰？

黃珊珊在臉書表示，只有直接辯論，才不用每天隔空喊話、互相抹黑，讓原本應該被認真探討的市政議題淪於口水。但看來她的對手們，不僅沒有意願上辯論台，竟然還怕被修理，「真的挺奇怪的，如果對自己有自信，何必怯戰？」

黃珊珊說，她覺得很可惜，要參選首都市長的人，竟然不願意交代未來願景與規畫，也不願接受辯論的檢驗，那市民為什麼要投票給他？操作棄保、煽動藍綠，逼迫選民含淚投票，除了這些政治操作，藍綠候選人拿不出一點真本事，只想繼續打模糊與泥巴戰，這只會讓民主向下沉淪。

黃珊珊說，她想打的是讓城市向上提升的選戰，她昨天提出的首都進化雙軸線政策已經在她腦海構思很多年，她現在把那些計畫列入台北未來的規畫政見內，城市的東西南北軸線加上捷運環狀線，將形成一個巨大的輪軸，轉動台北未來50年的發展藍圖。

黃珊珊說，台北的未來不該只有撒幣給錢，不負責的舉債加碼，都是下一代的災難，台北市八年來沒有舉債，還能還債570億元，債息減少140億元，同時每年總預算1700億的市政建設依然沒有減少，這是嚴守財政紀律下的巨大成就，雖然前無古人，但希望後有來者。

黃珊珊說，花錢很容易，地方政府的非法定補助如果超過1億元，中央也會同時扣除地方政府的統籌分配稅。一來一往，肯定會排擠到其他的市政建設與福利預算。所以，候選人提出沒有明確財源的撒幣政策，就是得舉債，也都是人民的負擔，這是以選舉花樣獲取短期利益，犧牲城市的長遠利益。