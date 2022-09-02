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槍手身份曝光「就只要他們倆留下」桃園兩男遭行刑式槍殺亡

酸陳時中大巨蛋政策 蔣萬安：他的公開透明就是黑箱三十年

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨台北市長參選人、立委蔣萬安今早到立法院報到。記者程遠述／攝影
國民黨台北市長參選人、立委蔣萬安今早到立法院報到。記者程遠述／攝影

國民黨台北市長參選人、立委蔣萬安今早到立法院報到，對於民進黨台北市長參選人陳時中要求公開大巨蛋檔案，遭台北市長柯文哲怒嗆是「屁話連篇」，蔣萬安表示，柯文哲「有道理」，因大巨蛋檔案有公開，反觀陳時中把疫苗採購合約封存30年，對陳時中來說所謂的公開透明「就是要黑箱封存30年」。

至於台北市長參選人黃珊珊喊話辯論，柯文哲稱藍綠「怯戰」，蔣萬安表示，昨天已經勾選了中選會舉辦的辯論會。

昨天金門國軍擊落疑似對岸無人機，被問到擊落是否適當，蔣萬安表示，捍衛領空是堅定立場，國軍依規範應有所作為，共軍侵擾沒有必要，只會增加緊張情勢，呼籲對岸有所節制，不應該侵擾。

另親民黨主席宋楚瑜至今未表態支持特定台北市長參選人，媒體問蔣萬安是否團隊有找宋楚瑜爭取支持？蔣萬安未正面回應，僅表示宋楚瑜也強調要看政見，自己已提出育兒生養、都市更新、城市運動等政見，將來也會固定每週端出牛肉，希望為台北市擘畫更好願景。

在立院新會期規畫上，蔣萬安表示，新會期除監督預算，也會主力推動勞工彈性育兒假、淨零碳排法案等，另也會專注在推動修改「外役監條例 」，修改收容人遴選條件，不讓憾事再發生，還有之前已提出「警械使用條例」修正版本，要推動修法，讓警察執法時無後顧之憂。

2022大選 台北市長 蔣萬安 陳時中 大巨蛋 柯文哲

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