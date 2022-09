五大最有感修正草案還沒立法！菸害防制法已15年未修

拜託快通過!

從行政院官網查詢今年截至7月27日止,光是送請審議尚未完成立法程序的草案就有81筆,今天就和《DailyView網路溫度計》一起,透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統,從行政院「第10屆立法委員任期中本院送請審議尚未完成立法程序法案」裡,盤點該法案清單裡所有修正草案,到底哪些是網友討論度最高、最關心的案子?

其中最受矚目的是15年來都還沒通過的「菸害防制法全文修正草案」,內容包含「全面禁止包括電子煙在內之各式類菸品」、「禁止加味菸」、「指定菸品須經健康風險評估才能製造銷售」、「菸品容器警示圖文標示增加至85%」、「擴大禁菸室內外公共場所」、「禁止吸菸的年齡提高至未滿20歲」、「加重相關罰則」,行政院會今年1月通過,並函請立院審議,該修法是否能在新會期通過?一併來看哪些法條修正是民眾最關注的議題!

一、菸害防制法修正草案

《菸害防制法》上一次大修已是2007年,睽違15年彙整各方建議,行政院版《菸害防制法》號稱史上最嚴格的修正案,包括全面禁售電子煙、加味菸,並提高禁止吸菸年齡至未滿20歲、加重相關罰則等,一共7大修法重點,引起各界學者、立委、癮君子討論。

去年臉書社團《爆料公社》也有網友發起「是否支持史上最嚴厲菸害防制法儘快通過」投票活動,吸引近5萬位網友參與,投票結果有8成8網友支持該法儘快通過,「電子煙不行,加熱菸卻可以」之爭論,也讓該修法充滿爭議。

不過針對修法,大多數網友還是盼能盡速三讀通過:「全民健康福祉該放最前面,建議癮君子們少抽點戒掉吧!」、「最好連紙菸都禁一禁,給不抽菸者乾淨的空氣!」、「這法案真讚」、「爽,最好菸稅再調高一點」、「很好啊,最好降低吸菸人口,每次聞到菸味都快臭死」、「衛福部立場很簡單,減少年輕人吸菸人口比例,避免之後吸引造成的疾病拖垮健保」。

【網路溫度計】提醒您-

◎吸菸害人害己 戒菸可減少健康的危害

◎吸菸能導致肺癌、心臟血管疾病及肺氣腫

二、道路交通管理處罰條例部分條文修正草案

由於台灣道路交通死傷狀況跟其他國家相比明顯偏高,為了提升道路交通安全,並強化用路人遵守交通規則,交通部提出「道路交通管理處罰條例部分條文修正草案」,針對「嚴重超速」、「汽機車不禮讓行人」等易造成人員死傷的不當駕駛行為,提高處罰標準或加重罰則。

對此,網友紛紛表示:「爽,弄死那些三寶駕駛」、「讚讚,一堆不會開車的北七三寶,台灣人品格需要教育一下」、「執行有困難,除非廣設監視器」、「這樣很好,朝日本高守法國家邁進」、「有做事給推!希望台北國以外也要嚴格執行」。

三、礦業法修正草案

《礦業法》從民國19年5月26日制定公布,至今歷經16次修正,這次再修正,主要是刪除俗稱「霸王條款」之規定,另外新增環境保護監督機制、針對採量進行管制、對受開礦影響的當地居民新增回饋機制,並且落實資訊公開及公民參與,防止不當開發行為對環境造成的傷害。

不過該修法拖了許久,因此不少網友大酸:「正義總是遲到,齊柏林我們有交代了」、「五年了,拖到最後一年才處理」、「延宕五年,還好意思出來講喔」、「等正式過,山都挖完了」、「原住民採礦不用礦業權,確定以後不會有問題」。

四、精神衛生法修正草案

電視劇《我們與惡的距離》引發國人對於思覺失調症病友的討論,對保障精神疾病患者權益之意識也逐漸抬頭,為保障人權及回應近來社會各界對鞏固社會安全網的期盼,衛生福利部擬具的「精神衛生法」修正草案,明定嚴重病患在強制社區治療期間,未依指示接受治療,地方主管機關必要時,可請警察或消防機關協助。

此案不少網友都盼能快速通過:「真的有很多精神疾病患者需要社會的幫忙」、「希望政府在這方面能越來越進步」、「希望政府能把早早就說的社會安全網補好才是真的」、「精神衛生社區照顧王(婉諭)一上任就在推了加油」。

五、消防法部分條文修正草案

高雄城中城火災引起國人對消防安全的討論,為強化公共安全,內政部擬具的「消防法部分條文修正草案」,是消防法公布36年來最大幅度調整,一共修正27條,待修法通過後,未來營業場所違反消防安全將直接開罰30萬,另外也全面檢視提高違規罰責,以強化消防公權力行使,保障民眾生命財產安全。

期待此法通過的網友表示:「火神的眼淚」、「終於想到修法了,一堆勸導N年直到出事」、「修法刻不容緩!」、「不要在發生悲劇」、「消防專法幾十年來僵局難解,希望盡速審議,不讓悲劇再發生!」。

《菸防法》修法有哪些狂被討論?

看完上述網路上前五大廣受關注的修正草案後,接力透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統,分析這次榜單第一名《菸害防制法修正草案》,究竟7大修法中,有哪些法條至今在網路上仍具有討論度!

國民健康署廣告

1.全面禁包含電子煙在內各式類菸品

近年來造型新奇、會添加特殊口味的電子煙興起,但因成分複雜多變,健康危害難以掌控,國健署考量國際上已出現多起嚴重肺傷害,甚至致死之案例,這次修法將全面禁止包括電子煙在內之各式類菸品,不得製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用。

贊同此修法的網友表示:「以前法規沒電子煙,現在補上去,哪叫不禁紙菸只禁電子煙?」、「禁電子煙很好啊 , 保護孩童的健康」、「爽啦,害人電子煙」、「電子煙真的超臭,而且誰知道裡面加什麼」。

2.禁止吸菸年齡從18歲提高至20歲

你認為可吸菸的年齡該是幾歲?有鑑於美國研究提到,吸菸年齡若越延後,成癮的機率就會變小,目前美國、新加坡、泰國,均已提高禁止吸菸年齡,因此,這次《菸害防制法》修法其中一大重點,就是將禁止吸菸之年齡由未滿18歲提高至未滿20歲。

對此,網友針對此將禁吸菸年齡提高之修法表示:「禁菸年齡應該逐年遞增」、「20歲以下吸菸被抓就直送監獄1個月戒菸」、「這政策方向是正確的,但重點在執行」、「應該調到25歲」。



3.禁止加味菸

加味菸會在菸草中添加像花香、果香、薄荷、巧克力等口味,藉此降低菸的嗆味來吸引青少年,據統計,台灣每10個吸菸青少年,就有4個使用加味菸,為了避免加味菸讓青少年對尼古丁成癮,修法將禁止菸品添加政府公告禁止使用的添加物。

雖然讓不少使用加味菸的網友哀號,但支持者則表示:「其實滿有道理的,年輕人很多都是加味涼菸入門的,一堆國高中生都抽七星藍莓,反而不抽一般的菸」「啊就是為了健康才訂規矩的」、「很棒啊,吸菸有害無益」。

4.指定菸品須經健康風險評估才能製造銷售

國健署為了審慎評估菸品可能之健康危害,參採美國的新類型產品上市前審查機制,於草案第七條第一項及第二項分別規定,政府指定之菸品,像是未經核可上市的加熱菸等,只要會導致未知健康風險,就必須通過健康風險評估審查,才能製造或進口與販售。

對於修法終於要控管加熱菸之事,支持者表示:「德政」、「終於想到加熱菸了」、「加熱菸、電子煙都不要」、「抽菸本來就傷身,不要抽最好」、「加熱菸死自己」。

5.菸品容器警示圖文標示面積由35%增加至85%

根據澳洲研究團隊印證,加大菸品容器警示圖文,民眾視覺注意力可提高至6成,對此,國健署認為大幅度增加警示圖文標示,能讓吸菸者更有拒絕吸菸之動機,也可讓兒童及少年清楚了解菸品對健康之危害,因此特別修法將警示圖文標示面積由35%增加至85%。

認為此法可行的網友回應:「直接放口腔癌圖」、「我覺得很好」、「圖可以阻擋想開始抽菸的人抽」、「照片恐怖肯定有差啦」、「覺得還好就等變成照片裡的人在發文啊」。

【網路溫度計調查結果之圖文,未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明:

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供,分析時間範圍為2019年07月25日至2022年07月24日,共3年。

系統觀測上萬個網站頻道,包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等,針對討論『第10屆立法委員任期中本院送請審議尚未完成立法程序法案之修正草案,和菸害防制法全文修正草案7大修法重點』相關文本進行分析,並根據網友就該議題之討論,作為本分析依據。

本文所調查之結果,非參考投票、民調、網路問卷等資料,名次僅代表網路討論聲量大小,不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

