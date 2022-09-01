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蔡英文總統再度受邀捷克「公元兩千論壇」明發表演說
蔡英文總統再度受邀參與「公元兩千論壇（Forum 2000）」，預計於2日發表演說。蔡總統曾在2020及2021年受邀，去年也在閉幕式發表演說。
「公元兩千論壇」為一常設性全球意見平台，由捷克前總統哈維爾（Václav Havel）、諾貝爾和平獎得主維瑟爾（Elie Wiesel）及日本慈善家笹川陽平（Sasakawa Yohei）於1996年共同發起，宗旨為探討民主展望與挑戰、保護人權並促進公民社會發展。我國自1998年起，每年均應邀派赴代表與會。
蔡總統去年應「公元兩千論壇基金會（Forum 2000 Foundation）」邀請，於第25屆「公元兩千論壇」視訊會議開幕式中發表錄影演說。
去年蔡總統指出，在後疫情時代，仍有許多重要的議題及挑戰，需要國際社會共同關注與努力；台灣已經準備好，將持續和理念相近國家一起捍衛自由民主的世界秩序，也期盼歐盟與台灣洽簽雙邊投資協定（BIA），強化共同的利益並凝聚共享價值。
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