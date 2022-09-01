蔡英文總統再度受邀捷克「公元兩千論壇」明發表演說

宜蘭縣同鄉會總會理事長陳燕飛日前與新北市長侯友宜同台，且在台上揮舞「侯」的字旗，但因陳燕飛長期與立法院長游錫堃友好，更被視為民進黨派系正國會在雙北的鐵樁腳，陳燕飛這一揮，被外界解讀成遭侯陣營「拔樁」。雖然後來陳燕飛澄清整個過程遭「設計」，並出任林佳龍後援會榮譽總會長，但陳身為侯市府的市政顧問，也同台揮舞戰旗，對選民恐有話說不清，綠營憂心傷了林佳龍選情，正傷腦筋如何解套。

2022-09-01 16:00