年年用特別預算...藍批財政敗壞舉債臨上限 不服來辯

行政院通過112年度中央政府總預算，預算書送進立法院審查。國民黨立法院黨團總召曾銘宗揭露，蔡英文總統上任後每年都在一般預算外、再編列特別預算，明年度預算執行完，加上很可能通過的潛艦國造預算，蔡英文總統任期結束時，政府總債務會超過8兆元，距法定政府舉債上限僅剩4,394億元空間。

曾任金管會主委的曾銘宗指出，「公共債務法」規定，政府舉債不能超過前三年度GDP(國內生產毛額)的40.6％，也就是將近8.6兆元，但7月底政府累積舉債6兆3994億元，還有舉債額度2兆2千億元，扣除現累計的特別預算額度，舉債空間剩9130億元，再扣除明年度預算1736億元，以及將提出的潛艦預算3000億，僅剩4,394億元空間，逼近上限。

曾銘宗批評，921地震當年花一千多億救災，之後萬一國家發生重大災難，或國防緊急需要時，根本沒有錢救災或買軍事裝備，財政紀律敗壞，牽連事關國家安全，且要是利息上升等，國家財政壓力更大，影響發展。

每年政府編列預算，歲出大於歲入，就必須舉債支應，來源包括國家發行公債或銀行等，而按照「預算法」，國家若有國防緊急設施或戰爭、經濟重大變故、重大災變及不定期或數年一次之重大政事等，得於年度總預算外，提出特別預算。也就是說，特殊需要下可在預算外再另外特別花錢。

曾銘宗指出，蔡英文上任六年來，每年都編特別預算，包括106年前瞻第一期及流域治理計畫第三期、107年前瞻第二期、108年新式戰機、109年防疫紓困、110年防疫和前瞻第三期、111年海空戰力計畫，未來112年度還會編列前瞻第四期，總共要花21780億元。

曾銘宗批評，每年都用特殊預算花錢前所未見，前任總統陳水扁、馬英九都沒有，蔡英文政府宣稱最會還債，但其實是亂七八糟、亂講一通，中央政府財政快速敗壞，債留後代子孫。

另外國民黨立委李德維也指出，蔡政府花錢多，但不是錢多事情就辦得好，舉例來說，110年度前瞻第三期特別預算執行情形，其中衛福部預算分配實現數只有23.88%，代表蔡政府編了一大堆預算、特別預算，結果公務部門「錢多到不知道該怎麼執行出去」，質疑政府應交代花錢用途。

曾銘宗也強調，行政部門敢編列這麼多預算，一定要就各項目講清楚，不能用各種機密等理由逃避監督，不然民眾繳稅的權益何在？曾銘宗更表示，國民黨引用數據皆經計算，如政府對於內容有不同意見，歡迎財政部長蘇建榮來跟國民黨團公開辯論「到底現在政府的財政是非常穩健？還是快速敗壞？」