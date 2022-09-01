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選將巴豆夭／自比料多潤餅 林佳龍：侯像白饅頭吃多中毒

聯合報／ 記者王彥鈞 潘姣琪／新北即時報導
提到對手新北市長侯友宜，新北市長候選人林佳龍認為對方像是「白饅頭」，乾又無味，他自己則比較像是潤餅，雖然外型簡單，但咬下去有滿滿的餡料，「吃飽又吃巧」，兩相比較就知道了。記者王彥鈞／攝影
提到對手新北市長侯友宜，新北市長候選人林佳龍認為對方像是「白饅頭」，乾又無味，他自己則比較像是潤餅，雖然外型簡單，但咬下去有滿滿的餡料，「吃飽又吃巧」，兩相比較就知道了。記者王彥鈞／攝影

「噢，這個還有汁欸」新北市長候選人林佳龍咬下手中漢堡時迸出了滿滿的感嘆，一大早到板橋知名早餐店「好初早餐」跟年輕老闆一起「呷早頓」，身為一個不挑食的美食愛好者，林佳龍吃什麼都不浪費，連洋蔥滑落都趕快旋風式吸入口中，其實此行更重要的是討論如何協助青年創業，林佳龍提出「街角經濟」的概念，媒合城市中各區塊的生活圈，提供數據分析，讓想創業的年輕人可以清楚知道同性質的商家飽和度，才不至於血本無歸。

想了解一個地方的人文與特色，最容易下手的莫過美食之旅，林佳龍接著來到府中商圈的40年老店「林員肉圓」，羅老闆一見到林佳龍便熱情介紹自家肉圓美味的秘辛，「我吃到一顆鳥蛋！筍子也很大塊耶」林佳龍微微驚呼，還不忘喝上一口清爽的魚丸湯相互搭配，露出滿意的表情，老闆的笑容也有著滿滿成就感。

林佳龍說，他到新北各地拜票，一定順便尋找「美食三寶」，肉圓、潤餅和豬血糕，上面還要撒上滿滿的香菜，稱他是「香菜魔人」也不為過。至於提到對手新北市長侯友宜，林佳龍認為對方以食物比喻像是「白饅頭」，剛開始吃是因為飢餓要活下去，吃第二顆會有飽足感，但如果吃太多會容易因為肥胖而中毒生病。林佳龍則自比是潤餅，雖然外型簡單，但咬下去會發現有滿滿的餡料，「吃飽又吃巧」，兩相比較就知道，當了7年多副市長加上4年市長的侯友宜在位夠久卻沒改革，希望新北市民能做出更好的選擇。

2022大選 新北市長 林佳龍 侯友宜

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