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民間版《議價法》草案出爐 半數以上民眾支持平台付費

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
為解決數位平台使用新聞內容未付費的不公平競爭問題，國內學者聯合提出《新聞媒體與數位平台強制議價法草案》。圖／新聞民主與平台議價論壇提供
為解決數位平台使用新聞內容未付費的不公平競爭問題，國內學者聯合提出《新聞媒體與數位平台強制議價法草案》。圖／新聞民主與平台議價論壇提供

為解決數位平台使用新聞內容未付費的不公平競爭問題，國內學者今（1）日聯合提出《新聞媒體與數位平台強制議價法草案》，並建議數位發展部為主管機關；學者表示，唯有國內通過這項專法，新聞媒體要求平台為新聞內容付費時，才能有法律依據，台灣也有半數以上民眾支持數位平台應付費給新聞媒體。

由於數位平台具有強大的科技能力，不但因此占據數位廣告市場，平台使用新聞內容亦未付費，因此形成全球新聞媒體生存困難的共通現象，不同民主國家先後採取立法程序，以維護民主社會中的新聞功能。

翻開《新聞媒體與數位平台強制議價法草案》，第一條即強調新聞媒體維護自由與多元言論的民主功能，第三條則建議主管機關應為數位發展部。

負責起草的政治大學特聘教授王立達表示，本法事涉數位平台與新聞媒體等兩大數位經濟關鍵產業，如何能達到合理的資源分配與永續均衡發展，數位發展部為主管機關最為合適。

高雄大學財經法律系教授謝國廉也指出，數位平台和新聞媒體共生共榮是大勢所趨，而這次議價法草案的提出，就是希望為了平台和媒體的長遠發展做一些努力。

在紙本報刊銷售銳減、廣播電視閱聽人日益減少的情況下，世界上很多重要新聞媒體的營收大幅下滑，不少昔日頗具影響力的報社和雜誌社，更是面臨重大的生存危機。謝國廉表示，新聞媒體財務的壓力愈大，編輯採訪工作就愈有可能受到國內外不當政治力的干預，也愈有可能受到財團的左右。如此一來，大眾便很難期待新聞媒體堅守客觀、平衡報導的理念，產製優質的新聞報導。

謝國廉進一步談到，希望未來議價法能夠順利完成立法，讓國內的新聞媒體在艱困的商業環境中獲得一條新的獲利管道。唯有新聞媒體財務自主，編採工作才能獨立，大眾也才能夠期待在數位平台上看到優質的內容。另一方面，數位平台必須改變想法，不能再期待以零成本的方式取得新聞媒體辛苦產製的報導。畢竟有合理利潤的新聞媒體才有提升新聞品質的能力，而多元的言論和優質的報導，才能讓數位平台獲得更高的流量和廣告營收。

該法案第五條規定，數位平台以轉載方式，利用新聞媒體發布於網際網路之報導內容。不論僅利用報導標題之全部或一部，或報導中少數文字、圖表、照片或縮圖之簡短轉載或摘錄，無論其長短，都屬於本法強制議價範圍內。

台灣大學新聞研究所林照真表示，跨國平台憑藉強大的科技能力，掌握國內數位廣告市場，長期使用新聞媒體內容從未付費。不但導致新聞媒體式微，也因其演算法影響國內資訊正常傳播，新聞在民主社會的正常功能已經受到嚴重傷害。林照真表示，台灣必須努力通過專法的類似內容，使用新聞內容付費是健全國內媒體發展的第一步。

有關數位平台是否應付費給新聞媒體一事，陽明交通大學傳播與科技學系教授陶振超，則根據自己執行的一項調查指出，台灣民眾同意數位平台付費給新聞媒體的比率（43.41%）高於不同意（36.34%）。以上網者為分母，則有超過半數（51.49%）民眾，支持數位平台應該付費給新聞媒體。

陶振超表示，根據調查結果顯示，國內訂定相關法律實為刻不容緩。

林照真最後指出，國內學者將聯合將此議價草案，提供給行政院參考，並將舉行公聽會聽取各方意見，尋求立法院不同政黨支持。

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