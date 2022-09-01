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王必勝外遇事件歷經10個月 妻尤香玉「一句話」展現高EQ

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王必勝外遇事件歷經10個月 妻尤香玉高EQ這樣說

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
北榮神經醫學中心癲癇科主任尤香玉（中）今舉辦「頑性癲癇治療新曙光－聚焦式超音波」記者會，被外界頻問與王必勝關係，展現高EQ一一回應。記者沈能元／攝影
北榮神經醫學中心癲癇科主任尤香玉（中）今舉辦「頑性癲癇治療新曙光－聚焦式超音波」記者會，被外界頻問與王必勝關係，展現高EQ一一回應。記者沈能元／攝影

台北榮總神經醫學中心癲癇科主任尤香玉今舉辦「頑性癲癇治療新曙光－聚焦式超音波」記者會，她是現任中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝的妻子，王必勝接任指揮官前被爆出外遇且疑似生女事件，今日媒體聚焦在兩人夫妻關係。對此，尤香玉展現高EQ表示，媒體關注她的私領域，也讓她在癲癇方面的提倡及衛教，讓很多沒有接觸過她的癲癇朋友看到，並來到北榮接受治療，如此確實讓她心裡有些安慰。

尤香玉於記者會後，媒體詢問如何看待先生王必勝接任指揮官的防疫表現，此時，她轉向一旁的台北榮總神經外科主治醫師李政家說，她請李醫師以醫師的角度觀察。李政家說，他認為今年以來的防疫表現不錯，因為現在慢慢解封且可以出國，依醫療人員來說，感謝這3年來，大家可以安安全全地度過，他很開心可以出國玩了。

接著又被問到，王必勝接任指揮官後，生活是否更加忙碌？尤香玉說，這不是今天大家有興趣的事情，但她十分感激全國民眾於疫情期間共同努力，尤其是疫情初期守的十分成功，讓聚焦式超音波研究可在疫情最嚴重時完成，像現在大家都有戴口罩，也讓她引以為傲，同時讓研究可以繼續下去，於國際上超前其他相似研究。她表示，如其他行業或與她一樣的醫療專業人員應該都有這樣的想法，她是十分謝謝大家的。

而王必勝主持疫情記者會，她是否都會關注？尤香玉說，疫情記者會時間都需要看門診，她也像大家一樣都會看新聞、看資訊，多會關注醫院、照顧病人等政府防疫規定及政策。至於，王必勝平時會不會與她討論指揮中心的公事？尤香玉則回應，「我們很少討論公事。」

尤香玉是否有和王必勝討論聚焦式超音波？尤香玉說，這個與同事、同學及希望了解醫療新知的人都會進行分享，同時仔細、收納及聽取大家意見。外界關心，王必勝與尤香玉兩人工作十分忙錄，平時是否會保留私人空間？尤香玉說，這個都和以前一樣，沒有什麼差別。

最後，尤香玉展現高EQ說，今天記者會場合，十分感謝大家對她私領域有興趣，但她也不能說，這樣對社會完全沒有幫助，因為媒體的關注，讓她在癲癇方面的提倡及衛教，讓很多之前沒有接觸她的癲癇朋友看到，也確實讓她心裡有些安慰，因其中有些病人適合來到北榮團隊接受治療，讓病人終於找到我們，讓癲癇獲得控制，甚至是不發作，這是另外得到的好處。

尤香玉 王必勝 癲癇

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