美國亞利桑納州長杜希訪台 蔡英文總統明接見談高科技

鴻海創辦人郭台銘對殺警案發表看法，引發輿論關注，甚至讓政壇猜測郭是否要復出參選2024。而有可能與之結盟的，包括國民黨和民眾黨。對於在野合作的議題，國民黨和民眾黨都表現出濃厚興趣，國民黨高層表示，與郭台銘合作「不必以郭加入國民黨為前提」；民眾黨黨內人士也表示，其實柯文哲從未說過「非自己選總統不可」，柯文哲更想要的，可能還是第一線的行政事務。而兩黨也都坦言，不管未來合作前景如何，郭台銘的個人意願，和九合一的選舉結果才是關鍵。

2022-08-31 16:00