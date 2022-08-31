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美國亞利桑納州長杜希訪台 蔡英文總統明接見談高科技
美國亞利桑納州州長杜希（Doug Ducey）率團訪台，總統府今天表示，蔡英文總統預計明天上午於總統府接見訪問團，雙方將就深化台美關係及高科技產業及相關領域的產學合作交換意見。
張惇涵表示，此行為杜希自2015年上任後首度訪台；這也是繼上周印第安納州州長侯康安（Eric Holcomb）率團訪台後，兩周內再度迎接美國州長來台訪問，充分展現美國各州對於促進台美合作交流的高度重視。
張惇涵表示，訪團成員尚包括亞利桑納州商務廳廳長華姍（Sandra Watson）、工商協會會長賽登（Daniel Seiden）及商務廳副廳長梅塔（Megan Maestas）等。期盼透過此次交流，促進台灣與亞利桑納州在學術、科技及半導體產業等領域，有更廣泛的合作，並進一步促進台美經貿交流與發展。
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