預算暴增、執行後負債7兆 藍點名檢討台電、防疫及勞保

行政院公布112年度中央政府總預算案，今各部會預算送達立法院。國民黨立法院黨團指出，此次預算歲出2兆7,191億元，暴增21%，加上特別預算共舉債3,864億，明年預算執行後加上原有6.6兆債務，總債務將會接近7兆元，根本是敗壞財政。

國民黨團也批評，預算成長幅度是蔡政府執政最高，規模也是歷年新高，其中對於面臨破產的勞保基金和已經實質破產的台電，分別以撥補450億元及1500億元「應付」，政策方向錯誤，更是將爛攤子繼續丟下不管。

另國民黨團也指出，明年衛福部編列高達845億元防疫經費，比去年增加658億元，質疑疫情不是趨緩，為何還要編列比疫情年更高預算「裡面藏了什麼經費？」衛福部花錢經費不公開透明，令人感到不安。

台電部分，國民黨團總召曾銘宗指出，經濟部將增加台電1500億元預算，根據台電財務報表，台電稅前虧損945億元，6月底的淨值2,566億元，扣掉核四2,800億元，淨值是負272億元，事實上，台電在6月底就已經破產了。

如不大幅調漲電價，就要從人民口袋中掏錢，這次蔡政府選擇了從人民口袋中掏1,500億元，對台電做現金增資，國民黨團奉勸蔡政府，應檢討錯誤能源政策，才是根本解方。

勞保方面，曾銘宗則表示，勞保基金預估到117年會破產，現預估唯有每年撥補1000億元，才能維持勞保基金相對穩健，蔡政府106年曾承諾進行勞保基金改革，但現在看來，明年僅撥補450億元預算到勞保基金，似乎蔡政府在任內

不想解決涉及到1千萬名勞工權益的問題，將問題丟給下一任政府。