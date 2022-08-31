蔡英文總統視訊接見帛琉副總統 感謝帛琉長期為台發聲

蔡英文總統今天上午偕同副總統賴清德以視訊方式接見我國友邦帛琉共和國副總統兼司法部長席嫵杜（J. Uduch Sengebau Senior）訪團，蔡總統感謝帛琉政府展現民主盟友之間相互扶持的精神，長期在國際領域為台灣發聲、支持台灣的國際參與。

蔡總統表示，席嫵杜此行來訪，台帛兩國已完成簽署「刑事司法互助協定」、「法醫合作瞭解備忘錄」及「災害風險管理能力建構與災防技術共享合作協定」，期待台帛之間能持續發展跨領域的交流，為雙方人民帶來更多福祉。

蔡總統致詞時首先歡迎席嫵杜率團來台訪問。對於訪團貴賓有確診的情況，無法來到總統府，她感到非常惋惜，除了要表達關心與慰問，也祝福大家早日康復。

蔡總統指出，台灣和帛琉都是熱情洋溢的海洋國家，也共享民主自由的普世價值。過去20多年來，台灣和帛琉在共同理念下，為雙方在各領域的合作打下穩固基礎。去年3月底，她在總統府接待帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）伉儷，雙方一起在疫情期間推動觀光旅遊，促進經濟的復甦，而惠恕仁伉儷也搭乘首航的「台帛安全旅行圈」班機返回帛琉。

蔡總統表示，今年4月，帛琉政府邀請台灣派遣官方代表參加「我們的海洋大會」。她特別指派環保署長張子敬率團出席，張子敬也在會中分享台灣對抗氣候變遷的經驗，並與各國共同討論因應方案。此外，在大會期間，台灣和帛琉的海巡船艦也共同執行海上的維安任務，不僅讓兩國的海巡合作，邁向新里程碑；也共同維護區域和平安全穩定。

蔡總統說，她要藉這個機會，感謝帛琉政府展現民主盟友之間相互扶持的精神，長期在國際領域為台灣發聲、支持台灣的國際參與。現在，全球進入後疫情階段，台灣和帛琉更要加強合作，一起為國際社會做出更多的貢獻。

蔡總統強調，席嫵杜此行來訪，兩國已完成簽署「刑事司法互助協定」、「法醫合作瞭解備忘錄」及「災害風險管理能力建構與災防技術共享合作協定」。她期待，台帛之間能持續發展跨領域的交流，為雙方人民帶來更多福祉。

蔡總統說，這次雖然因為疫情的影響，讓訪團行程有所變動；她也希望在不久的將來，席嫵杜能再次來台訪問。

隨後席嫵杜致詞時表示，帛琉和台灣一樣，有廣大的領海，但土地管轄面積較小。由於有廣闊的領海，帛琉也非常努力在前線運用手邊擁有的科技，尤其是遠距數據監測工具，以維持監控領海。她非常感謝區域夥伴，特別是中華民國台灣的支持，讓印太地區能保持自由與開放。

席嫵杜說，在打擊犯罪的同時，帛琉致力於保護國民及自然資源。因此，在刑事調查時，運用鑑識科學為公民伸張正義至為重要，這也是為何訪團此行簽署協定，對帛琉的未來是如此重要。她希望透過知識及專業的交流，能打造帛琉國內法醫調查的量能。

對於台帛在教育、農業、衛生、漁業、安全及司法等各項領域的合作與交流，席嫵杜表示感謝，她提到，台灣提供帛琉年輕人在台就學獎學金。目前有超過65名帛琉學生在台就讀大學，這對帛琉的未來而言，是項很大的投資，相信也有助打造帛琉與整個太平洋地區的穩定與安全。她也感謝台灣對帛琉的支持，也肯定兩國將近30年來緊密的夥伴關係，更期待未來能與台灣有持續交流及接觸。

席嫵杜也再次感謝蔡總統致力打造兩國持續的夥伴關係，且重申與帛琉共和國夥伴關係的承諾，她非常期待未來能進一步發展，且深化兩國之間的關係。