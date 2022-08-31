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年輕人因失業赴柬埔寨？ 民眾黨團：失業率創8月新高

聯合報／ 記者李承穎／台北即時報導
民眾黨團點出失業率高，是年輕人赴柬埔寨原因。圖／民眾黨團提供
民眾黨團點出失業率高，是年輕人赴柬埔寨原因。圖／民眾黨團提供

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠今天指出，7月份失業率3.78％，創8個月新高，找不到工作、賺不到錢、存不了錢、買不起房且沒有未來，為求翻身遠赴柬埔寨，卻成為詐騙集團肥羊，呼籲政府積極與東南亞國家建立共同打擊犯罪協議、加強網路巡邏及反詐騙宣導，並檢討各部會約聘雇及臨時人力薪資，帶頭解決就業問題。

邱臣遠表示，主計處統計7月份失業率3.78%，創8個月新高，有44.8萬人沒有工作，其中20至24歲失業率高達12.68％，25至29歲6.24％，遠超過平均失業率，證實年輕族群就是找不到工作，且25歲以下青年就業者，逾半數月薪不到3萬元，政府「挺青年」政策跳票，斷送年輕世代追夢的道路。

邱臣遠指出，十多年前「以工代賑」的33K被民進黨罵到臭頭，現在民進黨執政下竟然有29K碩士。而政府機關過去帶頭使用人力派遣，現在換湯不換藥，改成勞動承攬契約模式，契約金額讓承攬公司先抽成一次，分給勞工的所剩無幾，政府宣稱的派遣人力歸零，根本是笑話。

民眾黨台北市松山、信義區市議員候選人楊寶楨表示，柬埔寨詐騙案頻傳，凸顯台灣年輕一代的悲歌，過去澳洲、紐西蘭打工度假相當流行，也能讓人快速存到第一桶金，曾幾何時台灣年輕人相信在柬埔寨比台灣更容易賺高薪？難道這是所謂「新南向政策」該有的樣子嗎？

楊寶楨指出，政府常拿「人均GDP上升」大內宣，包裝台灣經濟發展良好，但年輕人根本無感，實際上我國貧富差距擴大至6.15倍，創10年來新高，年輕世代不敢奢望買房，甚至覺得看不到未來，蔡政府難辭其咎。

柬埔寨

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