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張善政遭指計畫抄襲？ 農委會成立小組調查

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
張善政說，宏碁任內有拿農委會委託研究案1塊錢就退選。記者鄭國樑／攝影
張善政說，宏碁任內有拿農委會委託研究案1塊錢就退選。記者鄭國樑／攝影

國民黨桃園市長參選人張善政遭指過去任職宏碁的服務計畫抄襲，張善政反擊「身正不怕影子斜」，認為是選舉抹黑，農委會已責成發包計畫的農委會科技處組成調查小組。

根據計畫審查程序，對外界質疑進行初審調查，若初審通過才會進入複審，也會找專家學者協助，對有疑點處進行檢視，若有必要，也不排除請張善政本人或其研究團隊說明。

農委會科技處長王仕賢表示，目前科技處人員會依照這計畫的屬性，看其是否有瑕疵，外界指控是否涉及抄襲，要邀請專家學者進行判斷，但業務單位要先把疑點地方蒐集出來；邀請的專家學者，一定要跟這學科領域有關、或者有計畫管理專業有相關的專家協助判定。

王仕賢表示，這份計畫是一個智庫的工作，有座談、有宣導，既然外界有疑義，業務單位就要協助釐清，當初計畫簽約的對象是宏碁公司，張善政是代表人，也因此會依照科技計畫管理的行政程序進行，也有驗收標準，三年計畫預算5000多萬，每一年都需要進行期中、期末報告，過程中也都有審查委員審查、提出建議，也有驗收標準。

他說，科技處室幕僚工作，針對外界的疑義會從科技計畫管理的角度去切入，針對報告是否涉及智財權的親權或抄襲來釐清，必要時，也不排除請張善政本人及研究團隊說明；至於多久會有結果，王仕賢並沒有說明。

張善政 農委會 抄襲

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