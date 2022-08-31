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人總宣布：考量地方財政與防疫 軍公教明年不調薪

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
軍公教明年不調薪，圖為領事事務局的職員（左）正在輔助民眾填寫資料。記者邱德祥／攝影
軍公教明年不調薪，圖為領事事務局的職員（左）正在輔助民眾填寫資料。記者邱德祥／攝影

行政院人事總處日前召開軍公教員工待遇審議委員會，部分人士主張明年應調薪，但過去廿年來並無連續兩年調薪前例。行政院人事行政總處今天表示，112年度軍公教員工待遇業經行政院核定不予調整。

人事總處說明，軍公教員工甫於去年調薪4%，以因應適度減緩消費者物價指數成長帶來之影響。

人事總處表示，經彙整政府財政狀況、消費者物價指數、平均每人國民所得、經濟成長率及民間薪資水準等資料，提2022年8月10日「軍公教員工待遇審議委員會」討論後，考量各級政府財政收支差短持續擴大，又因國際疫情仍有波動，為應相關疫情防治與產業紓困需要，亦將增加政府財政負擔，建議2023年度軍公教員工待遇不予調整，並簽奉行政院核定。

軍公教

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