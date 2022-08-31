數位部事務費NCC3.9倍 委辦費1.6億藍委批「經費浮濫」

行政院通過112年度中央政府總預算案，其中，新設的數位部預算約計210億7千萬元，今預算書送達立法院。國民黨立委李貴敏指出，數位部一般事務費編列4946萬3000元，是NCC事務費3.9倍，而對外包的委辦費編了1.6億17000元，許多項目預算編列浮濫，將嚴加監督。

根據預算書，數位部的資訊硬體費2億2612萬5000元，資訊服務費4億2455萬6000元，通訊費2億3103萬1000元。李貴敏表示，大項目預算上，數位部還沒好好交代到底是要做資安、數位發展還是大數據等用途，定位不明。

另外，李貴敏也批評，去年度NCC補助電信技術中心1.26億元，但電信中心移至數位部後，獎補助金卻增加到3億元，整整多了1.74億元，超過兩倍還不止，「到底要做什麼也不說？」

李貴敏辦公室也指出，不只大項目，細項預算上數位部也有浮報嫌疑，根據預算書，數位部一年國外旅費編1408萬6000元，出國23次，預計出國人天數達609，也就是說，每天有1.7人在國外。李貴敏也質疑，數位部不是講求數位化，為何要如此頻繁出國，不能利用已變成常態的線上會議？

另外媒體之前披露過的用人與薪資方面，李貴敏辦公室指出，數位部法定編制人員待遇2億3千餘萬元，編制內員額256人，約聘僱人員目前暫列24人，如扣掉其他部會調撥過來員額，新增加的169人，編列近3億元，平均每人每年薪資超過176萬元。

李貴敏表示，對比最近國人關注的警政署，在中央部分編列警員12539人、職員1551人，1萬4千多人的預算也不過編列百億元，平均每人每年還不到80萬元，「差不多就是人家的零頭，和數位部的待遇實在不能比！」