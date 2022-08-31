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政院：海委會主委李仲威家庭因素請辭獲准 9月2日生效
針對海委會主委李仲威請辭一事，行政院發言人羅秉成今日表示，李仲威日前以家庭因素為由提出書面辭呈，行政院長蘇貞昌隨即予以慰留，並高度肯定李主委任內的表現，不過因李仲威需侍奉高齡母親，辭意甚堅，最後蘇揆尊重其決定，於昨日以「事親日短，報國時長」之批示，勉予同意李主委之辭呈，並自9月2日生效。
羅秉成指出，海委會政務副主委蔡清標日前亦請辭歸建，蘇揆併予同意，至於海委會因人事異動之繼任人選，待確定後將適時對外發布說明。
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