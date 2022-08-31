政院：海委會主委李仲威家庭因素請辭獲准 9月2日生效

數位發展部日前正式揭牌，數位部長唐鳳強調數位部是「教練」角色，協助產業數位轉型。目標看似宏大，但新冠疫情間，政府建置的居隔書通報系統、疫苗預約系統不流暢使民眾怨聲載道；本應在疫情間加速推動的行動支付，卻在發放三倍券及五倍券時，走回紙本為主的老路。難道政府的「不數位化」，都為了做球給新成立的數位部嗎？民眾又怎能期待新的單位能點燃數位之火？

2022-08-31 12:03