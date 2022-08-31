【專家之眼】報告女總統：衛生棉免費比組建數位部重要

蔡英文念茲在茲一定要成立的數位部，終於在8月27日開張，而我們也知道她想做什麼，尤其是年底九合一選舉近了，2024年總統大選也不遠，認知作戰、各種「假消息」滿天飛，怎能沒有一個專責的行政機構！司法部門動作太慢，行政機關才有「效率」，就有了數位部迫不及待的成立。這樣的數位部，其角色跟東廠類似，都是用來判定誰是「真消息」誰是「假消息」的，而且，他說了算，不需要司法機關。

那麼，具有東廠性質的數位部一年要用掉多少稅金？112年的預算高達217億元。其中，中繼辦公室設在新光大樓，18個月的租金高達7000萬。不管是217億還是7000萬，都是人民的血汗錢，理應用於公，可是做的卻是政權維穩的勾當，民脂民膏是這樣浪費的嗎？既然是中繼辦公室，難道不能用閒置空間，非得花那7000萬，莫非又是類似論文門「投桃報李」的交易？

蔡政府花人民的錢毫不手軟，花自己的錢則是一毛不拔。防疫紓困經費高達8400億，不只造成國家債務暴增，債留子孫；都已經花這麼多的錢，竟然還要人民買一劑300元的快篩試劑，有一陣子還買不到。這8400億花去哪裡了，人民不知道，疫苗合約竟然保密30年，難道這就是蔡政府追求的「開放政府」嗎？此外，選舉到了，政府提供房租補貼又是1200億（正式名稱為「300億元擴大租金補貼專案計畫」，每年300億，為期四年），美其名為減輕「居住成本」，論其結果則適得其反，推高了房租，害了房客。此外，政府提供的各種補貼，不一而足，卻是壓榨中產和中下階層的所得而來，而其出發點，恐怕也只是為了選票。

至於數位部預算一年217億，不是小數目。可不可以拿出其中的百分之一或者千分之一，來幫助生活、居住、工作在台灣的婦女，使這些人，不管是否為台灣人還是任何一個外國女性，只要在台灣，隨時都能取得免費的衛生棉。尤其，蔡總統身為女性，當更能體會那些遭遇「月經貧窮」的女子的困境，儘管蔡總統不可能面臨這種情形。

2022年8月15日起，蘇格蘭政府開始執行《生理期用品免費供應法》，根據該法，政府必須免費提供生理用品給「任何需要的人」。該項立法使蘇格蘭成為全世界第一個以法律形式讓女性實現「衞生棉免費」的政府。

不管在任何國家、任何時代，一定有「月經貧困」這樣的弱勢群體，只是這個比例高或低而已。根據國際幼培會（Plan International）在2017年12月所做的一項調查顯示，英國有10%的14- 21歲的年輕女性買不起生理用品；15%的女孩感到價格難以負擔。2020年的調查顯示，竟然有高達3成的14-21歲的英國女孩，難以負擔或取得生理用品；高達54％的女孩使用衛生紙代替衛生棉。

社會福利很好的德國竟然也存在「月經貧困」，讓人感到不可思議。根據德國之聲報導，在德國，每兩位女性就有一位表示，如果生理用品的價格能便宜一些，她們的選擇會多一點。有四分之一的女性表示購買生理用品是一項經濟負擔；百分之十五的女性表示，考慮到生理用品的價格，她們會盡可能減少更換次數。

日本也存在嚴重的月經貧窮現象。根據日本《每日新聞》2022年3月23日的報導，針對18～49歲的女性所做的問卷調查顯示，8.1 %的日本女性時常出現生理期用品購買困難的情形，在29歲以下的受訪者當中，該比例超過12%。因為手頭緊，50 % 的女性會減少更換生理期用品的頻率，40%的女性會以衛生紙代替，但其中70%以上的女性也因此出現了發炎、搔癢等不良反應。「月經貧窮」也會對日本女性的精神狀態產生傷害，如憂鬱、焦慮。

那麼，台灣有多少女性必須面對「月經貧窮」這樣的困境呢？目前並沒有看到這樣的統計數據，但比照日本、德國、英國等先進國家，個人認為至少8％的台灣女性必須要面對月經貧窮，尤其，台灣的經濟、社會福利比不上日本、德國，台灣的貧富差距也很可怕，這個比例還可能是低估了。

台灣女性一生約花十萬元購買生理用品。十萬元看似不多，但對於貧困家庭、低薪、失業的女性及女街友，卻不是小錢。他們通常要面臨食物與生理用品當中擇一的窘境，曾有台灣媽媽挨餓兩天就是要把錢省下來讓孩子買衛生棉。也有弱勢家庭為了節省支出，強迫家中女性一天只能用兩片衛生棉，結果造成該名女性陰道感染。

為什麼女性的生理用品應該由國家預算支出呢？我的理由是，女性每個月大量的經血就已經犧牲夠大了，因此，生理用品的支出，不應該由個別女性，而應該由全民共同來承擔，這才公平，尤其生理用品涉及女性的身心健康，攸關著下一代的孕育。

既然蔡政府那麼喜歡有自己的國家隊：口罩、快篩試劑…，不如再加上一個「生理用品」國家隊，以生產舒適、透氣、安全、可靠的生理期用品，提供給住在台灣的所有有需要的女性免費使用。

報告蔡總統，以目前民進黨在國會過半席次來看，您的一句話就能立法，讓台灣女性享有免費衛生棉的自由，讓台灣成為亞洲第一個衛生棉免費的國家，而且，花費又不多，善莫大焉！